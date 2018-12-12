Mediha Olgun, Sözcü'de günah keçisi yapılmış

Sözcü Gazetesi'nde suça karıştığı iddia edilen 4 isim hakkında geçtiğimiz yıl dava açılmıştı. Gazetenin sahibi Burak Akbay hakkında "silahlı terör örgütü yönetme" ve "örgüt propagandası" yapmak, Gökmen Ulu, Mediha Olgun ve Yonca Yücekaleli hakkında ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlaması kapsamında ceza istenmişti. 4 şüpheli hakkındaki yargılama İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ederken ikinci bir iddianame daha hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sözcü Gazetesi'nin suça karıştıkları iddia edilen 5 önemli ismi Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü Gazetesi İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin, Sözcü Gazetesi İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı, Yazar Necati Doğru ve Yazar Emin Çölaşan hakkında 'Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek – isteyerek yardım etmek' suçu kapsamında ceza talep edildi.



SAVCILIĞA GÖNDERDİĞİ DİLEKÇE DE YER ALDI

Hazırlanan ikinci iddianamede, Sözcü Gazetesi İnternet Sitesi'nin eski sorumlu yazı işleri müdürü Mediha Olgun'un geçtiğimiz yıl cezaevinden savcılığa gönderdiği dilekçe de yer aldı.

Dilekçede Olgun, her ne kadar gazetenin internet sitesi sorumlu yazı işleri müdürü olarak görev yapsa da fiili olarak çıkan haberlerin seçilmesinde, haberlerin içeriğinde söz sahibi olmadığını, haberlerin onayından geçmediğini, bu işin tamamıyla Yücel Arı ve Mustafa Çetin tarafından yapıldığını belirtti. Olgun kendisinin video editörü olduğunu, yapılan haberlerde bir suçun olmadığını ancak eğer bir suçlu aranacaksa bunun Yücel Arı ve Mustafa Çetin olduğunu belirtti.





AYNI İFADELERLE OLGUN'U SUÇLADILAR

Fakat soruşturma kapsamında ifade veren Sözcü Gazetesi İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Sözcü Gazetesi İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı suçu üstlenmeyerek bütün suçu Sözcü Gazetesi İnternet Sitesi'nin eski sorumlu yazı işleri müdürü Mediha Olgun'a yıktıkları görüldü. İki yöneticinin de ağız birliği yaparak Olgun'a yönelik neredeyse aynı cümleleri kullandıkları gözden kaçmadı.

Yücel Arı savunmasında, Mediha Olgun'un beyanları teknik olarak doğru olmakla birlikte haberlerin yapıldığı sırada Olgun'un da aynı binada bulunduğunu, görevinin sitenin tümüne bakmak, haberleri kontrol etmek, uygun görülmeyen haberleri, yanlış bir şey varsa bu haberleri ayıklamak olduğunu ileri sürdü.

Mustafa Çetin ise savunmasında Arı gibi Olgun'u suçlayarak, Mediha Olgun'un beyanları teknik olarak doğru olmakla birlikte kendisinin sorumlu yazı işleri müdürü olduğunu, görev ve yetkilerini de bildiğini, görevinin sitenin tümüne bakmak, haberleri kontrol etmek, uygun görülmeyen haberleri, yanlış bir şey varsa bu haberleri ayıklamak olduğunu ifade etti.

İŞTE BAHSEDİLEN O HABERLER

Bilindiği gibi Sözcü Gazetesi'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden 17-25 Aralık darbe girişimi sürecinde Fuat Avni ve Haramzadeler gibi FETÖ'nün sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların gerek haber yapılması gerekse de retweetlenmesi dikkat çekmişti.

Sözcü'nün Twitter hesabından Haramzadeler isimli FETÖ hesabının yayınladığı yasadışı ses kayıtları gerek duyurulmuştu gerekse de retweetlenmişti. Yine Fuat Avni isimli FETÖ anonim hesabının paylaşımları hem Sözcü'nün internet sitesinde haber yapılmış, hem de yine Sözcü'nün resmi Twitter hesabından paylaşımlar RT'lenmişti.



