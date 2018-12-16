Ekrem İmamoğlu’nun cami istismarı

Adı CHP'nin muhtemel İstanbul adayı olarak geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk temel atma töreninde "18 ayda bitireceğim" sözünü verdiği ancak 26 ayda tek çivi çakmadığı Megakent Camisi projesi için ikinci kez temel atma töreni yaptı. İmamoğlu, halkın dini duygularını istismar etmek ve yerel seçim öncesi şov yapmakla eleştiriliyor.





16 EKİM 2016



TEK ÇİVİ ÇAKILMADI

İmamoğlu, Megakent Camisi projesinin temel atma törenini 16 Ekim 2016'da gerçekleştirmişti. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı ve ilçe örgütleri katılmıştı. Ancak bugüne dek cami inşaatı için tek bir çivi dahi çakılmadı. CHP'nin muhtemel İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı olan İmamoğlu, yerel seçimi fırsat bildi ve aynı cami için 26 ay sonra yeni bir temel atma töreni daha yaptı. Bu kez merhum iş insanı İbrahim Cevahir'in ailesinin katkılarıyla Beylikdüzü'nde inşa edilecek "İbrahim Cevahir Megakent Camisi" için önceki gün düzenlenen törende konuşan İmamoğlu "Burada attığımız temel, bir kardeşlik temelidir. İnsanları güzelliğe, iyiliğe, insanlığa, sevgiye, barışa, huzura, buluşmaya davettir" dedi.





14 ARALIK 2018



DİĞER ÇAKMA İCRAATLARI

İmamoğlu'nun buna benzer birçok çakma icraatı var. İşte örnekler:

Eski belediye başkanı Vehbi Orakçı döneminde yapılan ve 10 milyon TL'ye mal olan Beylikdüzü Kültür Merkezi hayata geçirildi. İmamoğlu, çatısı akıyor gerekçesiyle 30 milyon TL harcayarak tadilat yaptı. Bina yeni yapılmış gibi tabeladaki ismi de Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi olarak değiştirdi.

İBB tarafından Beylikdüzü Devlet Hastanesi etrafına yerleştirilen bankların üzerindeki 'Büyükşehir Belediyesi' yazısının üzerine sticker'la 'Beylikdüzü Belediyesi' yazdırdı. İBB yetkilileri bu sahtekarlığı fark edip, sticker'ları söktü.

Gürpınar'da bulunan Zübeyde Ana Kültür Merkezi'nin kiralık olan binasını "Ben yaptım" diyerek kamuoyuna açıkladı. Ancak bina kiralık, sadece tabela asıp, boya yaptırdı.

Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta bahsettiği Yaşam Vadisi projesi de çakma çıktı. Projenin altyapısı İSKİ tarafından yapıldı. Orakçı tarafından Yeşil Vadi ismi konuldu. Daha sonra başkanlık koltuğuna oturan Yusuf Uzun ise Yeşil Vadi'yi hayata geçirdi.





İlk temel atma töreni 16 Ekim 2016'da yapılan cami projesi için 2 yıl boyunca tek bir çivi bile çakılmadı. Boş olarak bekletilen arazide, seçim öncesi yeni bir tören daha yapıldı.



BUTONA BASMIŞTI

26 ay önceki törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dönemin CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile DİSK Genel Başkanı Kani Beko katılmış, grup birlikte butona basarak temel atma törenini coşku içinde gerçekleştirmişti.