Zaferi birlikte yaşayacağız

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de toplu açılış programına katıldı. 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda, toplamda 1 milyar 348 milyon 726 bin TL'lik 275 projenin açılış töreninde konuşan Erdoğan, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyona ilişkin, "Kazdıkları çukurları onlara mezar edeceğiz" dedi."40 yıldır milletimizle birlikte yürüyoruz. Allah nefes verdiği müddetçe de bu yolda birlikte yürüyeceğiz" diyen Erdoğan özetle şunları söyledi:AK Parti, alametifarikası hizmet olan bir partidir. CHP bu işten anlamaz. Ben İstanbul'u kimden aldım, CHP'den aldım. İstanbul'da CHP'den belediyeyi aldığım zaman İstanbul susuzdu, çöp dağları vardı, hava kirliliği tavan yapmıştı. Ve o İstanbul'a dağları delerek su getirdik. 2040'a kadar İstanbul'un su sorununu çözdük. İzmir'in su sorununu da biz Devlet Su İşleri olarak çözdük. CHP demek çöp, susuzluk, hava kirliliği, yolsuzluk, yasaklar demektir. İşte biz bunları kaldırdık.Fransa'da sarı yeleklilerin olduğu yerde de CHP bulunuyor. PKK orada. Ne diyorlar? Gezi olayları. Gezi olaylarında bay Kemal nerede? O da orada. Şimdi yine bunların hazırlığı içerisindeler. Boşuna bekliyorsunuz. Bu yollara tevessül ettiğiniz zaman bu ülkede bunun bedelini sizlere çok ağır ödetiriz. Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir. Bir tanesi televizyon ekranından, kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu, fukarası bir tanesi, çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak. Zaten bunlara yargı gereken cevabı verecektir. Sen ne yapıyorsun, burası Paris mi? Gezi olaylarında zaten herkes dersini aldı ve 15 Temmuz'da herkes dersini aldı. Evelallah, bu ülkede bundan sonra bu tür olaylara girişenler, bunun bedelini ağır öderler. Biz Türkiye'yi bugünlere terör örgütlerine, CHP'ye rağmen getirdik. 2023 hedeflerimize de bunlara rağmen ulaşacağız.(Fırat'ın doğusuna harekat) Bay Kemal bak terörle mücadelede neler yapıyoruz. Sincar'a Karacak'a girdik mi girdik. Uçaklarımız oraları teröristlere mezar etti mi gurur duyman lazım. Kazdıkları o çukurları onlara mezar edeceğiz Kılıçdaroğlu sen onlarla yola devam et.TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Denizli'deki toplu açılış programında halka seslendi. Yıldırım, Türkiye ekonomisine yönelik oluşturulmaya çalışılan kafa karışıklığının en güzel cevabı Denizli'deki yatırımların olduğunu söyledi. Yıldırım, "16 yılda yapılan bölünmüş yollar, köprüler, tüneller, havalimanları, hastaneler, üniversiteler, barajlarla Türkiye, altyapı gelişmişliği bakımından dünyanın 9'uncu ülkesi haline geldi. 16 yılda 39'dan 9'uncu ülke. Türkiye'ye de bu yakışır" diye konuştu.