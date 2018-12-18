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'de flaş operasyon! Örgüt yöneticisi hücre evinde yakalandı

'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve örgütte kritik görevlerde bulundukları düşünülen eski öğretmen çift, örgütün hücre evinde yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 11:50
Niğde'de flaş operasyon! Örgüt yöneticisi hücre evinde yakalandı

HÜCRE EVİNDE YAKALANDILAR

Niğde ve Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan E.U. ve eşi Ö.U'nun, Niğde'de örgütün "gaybubet" olarak adlandırdığı hücre evinde saklandığı tespit edildi.

ByLOCK ŞÜPHESİ DE VAR

Polis ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları ileri sürülen ve KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen çifti, saklandıkları hücre evinde gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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