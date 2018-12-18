Teröristbaşı Gülen’in yeğeni Selman Gülen'in cezası belli oldu

22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Selman Gülen ile avukatı hazır bulundu. Görüşü sorulan duruşma savcısı, bir önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaa doğrultusunda sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

GAYBUBET EVİNİ KABUL ETMEDİ

Sanık Gülen, örgütün hücre evi olan "gaybubet evi"nde yakalandığına dair ifadeleri kabul etmediğini, söz konusu evin sözleşme ile kiraladığı ev olduğunu iddia etti.

ByLOCK'U ÇEVİRİ İÇİN KULLANMIŞ!

Bir dönem Rusya'da yaşadığını, bu sebeple çeviri için kriptolu haberleşme programı ByLock'u telefonuna Adnan Öztürk'ün indirdiğini savunan Gülen, "Programı çeviriler için kullandım. Öztürk'ün örgüt üyesi olup olmadığına bilmiyorum. ByLock kullanmak suç değildir." dedi.

"Ben hiçbir zaman örgüt üyeliği kastıyla hareket etmedim." ifadesini kullanan Gülen, beraat talebinde bulundu.

KARAR AÇIKLANDI

Son sözlerin alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, "terör örgütüne üye olmak" suçundan Gülen'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.

Kararla birlikte tutukluluk halinin devamına hükmedilen Gülen, cezaevine götürüldü.