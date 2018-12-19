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Bahçeli'den Erdoğan ile görüşme açıklaması!

MHP Genel Başkan , "Geçtiğimiz çarşamba günü sayın cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen görüşme sağlam ve sağlıklı bir zeminde gelişmiştir" dedi

Giriş Tarihi: 19.12.2018 12:00 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 13:19
Bahçeli'den Erdoğan ile görüşme açıklaması!

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, "Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur. Sayın Cumhurbaşkanının uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız" dedi.

MHP lideri Bahçeli, bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapacakları iddiaları üzerine konuştu.

Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması!

Bahçeli, "Geçtiğimiz çarşamba günü sayın cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen görüşme sağlam ve sağlıklı bir zeminde gelişmiştir. Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur. Sayın Cumhurbaşkanının uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız" dedi.

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Bahçeli'den Erdoğan ile görüşme açıklaması!
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