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A.İ. 'tan kaçarken /’ye 8 ay esir düşmüş!

Evlendikten sonra Türkiye'den Suriye'ye giderek 'a katılan, başına 1 milyon 500 bin TL ödül konulan ve terörden arananlar listesinde 'Mavi' kategoride yer alan A.İ. isimli kadının, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'tan kaçarken /'ye esir düştüğü öğrenildi. Pişman olarak DEAŞ'tan kaçmak isterken PKK/PYD'ye esir düşen kadın 'nda teslim olduktan sonra getirildiği 'da adliyeye sevk edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 13:11

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2014 yılında Adıyaman'da evlendiği E.O. ile birlikte yasa dışı yollarla Suriye'ye giden ve burada terör örgütü DEAŞ'a katılan A.İ. (24), 2016 yılında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Terör örgütüne katıldığı için pişman olan A.İ., örgütten kaçmayı planladı ve örgütteki başka kişilerin telefonundan babasıyla görüşerek pişmanlığını dile getirdi. Örgütten kaçmak için defalarca girişimde bulunduğu öğrenilen A.İ.'yi kurtarmak isteyen babası olayı polise bildirdi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Suriye'de DEAŞ'ın kontrolünde olan bölgeden kaçan A.İ., Türkiye'ye giriş yapmak isterken PKK/PYD terör örgütü tarafından esir alındı. 8 ay boyunca PKK/PYD'nin kampında tutulan A.İ., Suriye'ye yasal yollarla geçen babasıyla birlikte Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde 'Mavi' kategoride yer alan ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan A.İ. geçtiğimiz günlerde Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu. Şırnak'tan Adıyaman Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan A.İ. adli makamlara sevk edildi.

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A.İ. DEAŞ'tan kaçarken PKK/PYD’ye 8 ay esir düşmüş!
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