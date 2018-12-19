Gezi, 17 - 25 Aralık ve 15 Temmuz kalkışması Arkalarındaki üst akıl hep aynı

17 Aralık Darbe Girişimi Davası'nda geçen hafta sanıkların ilk savunmaları tamamlandı. 2, 3 ve 4 Ocak'ta sürecek davada tanıklar dinlenecek, savcı mütalaasını açıklayacak. Dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın tanık olarak duruşmaya çağrıldı. Davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte eski emniyet müdürleri Hamza Tosun, Nazmi Ardıç, Yakup Saygılı ve Kazım Aksoy'un da aralarında bulunduğu 67 sanık hakkında darbe teşebbüsünden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Davada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 30 kişi ise mağdur ve müşteki.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın hazırladığı iddianamede, 17 Aralık'ın yolsuzluk soruşturması kılıfında bir darbe girişimi olduğu belirtiliyor. Talimatın ise Samanyolu TV'de yayımlanan Şefkat Tepe dizisinin 28 Eylül 2013'teki 119'uncu bölümünde "İşbaşındakileri paketleme zamanı geliyor" ifadeleriyle verildiği kaydedildi.

25 Aralık Darbe Girişimi Davası'nda da Gülen, yardımcısı Sinan Dursun, Saygılı ve Aksoy'un aralarında bulunduğu 71 sanık yargılanıyor. Davada Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile bazı bakan ve milletvekillerinin aralarında oldugu 35 kişi mağdur ve müşteki. Davada dün itibariyle sanıkların son savunmaları alınmasına başlandı. Savcı mütalaasında 71 sanıktan 59'u hakkında "darbe girişimi ve örgüt üyeliği" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.



SELAM VE MİT TIR'LARI

Selam Kumpası Davası'nda da elebaşı Gülen ile birlikte FETÖ'cü polisler yargılanıyor. 17-25 Aralık sonrası yaşanan MİT TIR'ları kumpasında ise FETÖ'cü savcılar, jandarma ve mahrem imamlar yargılanıyor. İddianamede FETÖ imamlarının ABD İstanbul Konsolosluğu ile irtibatına dikkat çekiliyor. Darbecilerin yanısıra arkasındaki güçleri deşifre etmeye yönelik de bir soruşturma yürütülüyor. Osman Kavala ve ekibi ile ABD konsolosluk görevlileri Mete Cantürk ve Metin Topuz'un yanısıra CIA görevlileri Graham Fuller ile Henri Barkey'in şüpheli olduğu dosyada, Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'un arka planına mercek tutuluyor. Bu dosyalar birleştirildi.



25 ARALIK OLMAYINCA 15 TEMMUZ DENENDİ

25 Aralık Darbe Girişimi Davası'nın 247 sayfalık mütalaasında 25 Aralık'ın başarısız olması üzerine FETÖ'nün 15 Temmuz'da askeri darbeye kalkıştığı dile getirildi. TSK içine sızmış "üniformalı teröristlerin", 15 Temmuz'da anayasayı askıya alarak, seçilmiş Cumhurbaşkanını görevden almak, Meclis'i ve hükümeti ortadan kaldırmak amacıyla demokrasiye karşı silahlı darbe teşebbüsünde bulunduğu ifade edildi. Mütalaada, "25 Aralık Operasyonu, örgütün hukuku silah gibi kullandığının en büyük delillerinden biri" denildi.

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