İzmir Metrosu'nda da grev sesleri

İzmir'de, şehir içi ulaşımın yükünü çeken ve kent ulaşıma büyük kolaylık sağlayan İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) çalışanlar, iş görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve gitmişti. Grevin üzerinden 10 gün geçerken, İzmir Metrosu'nda grev için tehlike çanları çalmaya başladı. İşveren ve işçiler arasında görüşülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreci tarafların anlaşamaması nedeniyle sona erdi. İşverenin teklif ettikleri ile sendikanın talepleri arasındaki farklılar nedeniyle uzlaşma sağlanamadı. Tarafların uzlaşamaması nedeniyle, uyuşmazlık raporunun bilirkişi tarafından hazırlanacağı ve daha sonra bu dosyanın Ankara'ya götürüleceği belirtildi. Ankara, dosyanın tesliminden sonra tekrar bir anlaşma yapılamaması durumunda, Metro A.Ş. çalışanlarının 60 günden sonra greve gidebileceği öğrenildi.

İZMİR, İZBAN GREVİNE HAZIRLANIYOR

"BİZ İKİ TEKLİFİ DE REDDETTİK"

Uyuşmazlık raporunun Ankara'ya götürülmesinden sonra yeni bir süreç başlayacağını belirten Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, süreci şöyle özetledi:

"Önümüzde 60 günlük bir süreç daha var. Metroda çalışan işçiler haklarını talep ediyor. Metro çalışanlarının birikmiş sorunları var. Enflasyonun patlama yaptığı bir dönemde Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası olarak seyyanen 600 lira istedik; işveren ise önce ücretlere yüzde 10 teklif etti, ardından bu teklifini ikramiyeler dahil yüzde 14 zam şeklinde değiştirdi. Biz bu iki teklifi de reddettik."