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Son dakika | - Sıla davasında flaş gelişme: Kural'ın 5 yıl hapsi istendi

Ünlü şarkıcı ile oyuncu arasında yaşanan kavgaya yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, oyuncu Ahmet Kural hakkında ‘Hakaret’, ‘Tehdit’ ve ‘Basit yaralama’ suçlarından iddianame düzenledi.

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Giriş Tarihi: 19.12.2018 13:27 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 14:36
Son dakika | Ahmet Kural - Sıla davasında flaş gelişme: Kural'ın 5 yıl hapsi istendi

Sanatçı Sıla Gençoğlu geçtiğimiz aylarda avukatı ile adliyeye gelerek beraberlik yaşadığı oyuncu Ahmet Kural tarafından darp cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

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İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi bürosu tarafından Sıla'nın şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Kural'ın ifadesi alınmıştı. Kural ifadesinde yaşanan darp olayını doğrulayarak birbirlerini hırpaladıklarını ileri sürmüştü. Dosya Uzlaştırma bürosuna gönderilmiş fakat taraflar uzlaşmayı reddetmişti.

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YARGILANACAK

Dosya yeniden İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'na geri gönderilmişti. Savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı, oyuncu Ahmet Kural hakkında "hakaret, tehdit ve basit yaralamasuçlarından 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildi. Kural önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak

Sabah.com.tr

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Son dakika | Ahmet Kural - Sıla davasında flaş gelişme: Kural'ın 5 yıl hapsi istendi
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