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Toprağa verilmeden intikamı alındı

’da teröristlerin açtığı ateşte şehit olan polis memuru ’in intikamı, cenazesi toprağa verilmeden alındı. 2 terörist öldürüldü

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018
Toprağa verilmeden intikamı alındı
Diyarbakır Hani'de önceki gün takibe alınan teröristlerin açtığı ateşle şehit olan Polis Özel Harekât mensubu Nazım Tuncer, dün Uşak'ta toprağa verildi. Tuncer'e yönelik saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden ikisi ise şehit polisin toprağa verildiği saatlerde Hani'deki operasyonda etkisiz hale getirildi.

ŞEHİDİ BİNLER UĞURLADI
Şehidin Uşat'taki cenazesine binlerce vatandaş katıldı. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin eşi Sevilay Tuncer'e başsağlığı dileyerek, "Allah sabır versin, Allah mekânını cennet etsin, intikamını alacağız" dedi. Şehidin annesi Ayşe Tuncer ise "Ağlamayacağım, teröristleri sevindirmeyeceğim" dedi. Şehidin cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

KANI YERDE KALMADI
İçişleri Bakanı Soylu'nun 'İntikamını alacağız' dediği dakikalarda ise Hani'de yürütülen operasyondan haber geldi. Tuncer'i şehit ettikten sonra kaçan teröristlere yönelik takip operasyonunda teröristlerden 2'si öldürüldü. Teröristlerden, birinin sözde üst düzey olduğu değerlendirilirken bölgede geniş kapsamlı operasyonun sürdüğü öğrenildi. Tunceri'in şehit olduğu çatışmada 1 polis memuru da yaralanmıştı. Yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Toprağa verilmeden intikamı alındı
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