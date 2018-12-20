Başkan Erdoğan'dan Ruhani'ye hediye

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısı öncesinde, Erdoğan ve Ruhani'nin huzurunda, iki ülke arasında varılan mutabakatlar imza altına alındı.

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani'ye Kuran-ı Kerim hediye etti.





GÜL AĞACINDAN KURAN-I KERİM

İki ülke arasında, sağlık ve tıp alanında iş birliği anlaşması ile medya ve iletişim alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani'ye gül ağacından Rahle ve Kuran-ı Kerim hediye etti.