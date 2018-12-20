Giderayak belediyeyi 40 milyon TL borçlandırdı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, giderayak Beylikdüzü Belediyesi'ni tam 40 milyon lira daha borçlandırdı. Beylikdüzü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün borçlanma teklifi, Beylikdüzü Belediye Meclisi'nin 3 Eylül'deki toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Komisyon hazırladığı raporda 40 milyon lira tutarında kredi çekilmesinin yasal borçlanma sınırları içinde olduğu belirtildi. CHP'li üyelerin oylarıyla alınan borçlanma kararıyla bankalardan 40 milyon lira kredi çekebilmesi ve borçlanabilmesi için İmamoğlu'na yetki verildi. İmamoğlu'nun, belediyenin taşınmazlarını ipotek ettirerek son bir yılda 70 milyon kredi alınarak işçi ve memur maaşlarını ödediği öğrenildi. Belediyenin, müteahhitler, taşeronlar ve bankaların da aralarında olduğu kurum ve kuruluşlara 500 milyon liranın üzerinde borcunun olduğu iddia edildi.