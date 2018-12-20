İzmir’de iki terör örgütüne eş zamanlı operasyon!

Fetullahçı Terör Örgütü ve PKK'ya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İzmir'de çifte operasyon için düğmeye basıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen sivil 10 kişi ile ByLock tespiti bulunmayan ancak aleyhlerine teşhis ve ifade olan 1 muvazzaf Üsteğmen, 3 muvazzaf Astsubay, 1 ihraç subay ve 1 sivil olmak üzere toplam 16 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

ARALARINDA MUVAZZAFLAR VAR

İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya ve Sivas illerinde başlatılan eş zamanlı yapılan operasyonlarda şüphelilerden muvazzaf Üsteğmen Murtaza Ş., muvazzaf Astsubaylar Mehmet B.A., Ömer S., Kurtuluş B., ihraç subay Şahin Ü. siviller Ceylan Ş.S., Muhammed G., Kemalettin K., İmren E.O., Tuba Y., Recep A., Fatima K., Nurdan D., Safiye K. ve Abdullah Ü. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınamayan 1 şüphelinin ise firari olduğu anlaşıldı.

PKK PROPAGANDACILARINA OPERASYON

Ayrıca İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı PKK terör örgütüne de nefes aldırmadı. Sosyal Medya hesapları üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 15 şahıs hakkında İzmir ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden Barış K., Diyap A., Mehmet H.T., Sefa A., Abuzer K., Asım K., Hayri A., Mehmet P., Cafer A., Halise P., Recep A. ve Mahir B. isimli 15'i yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere yönelik operasyonda ele geçirilen çok sayıda digital malzeme, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, kitap, dergi ve örgütsel dokümana el konuldu. Yakalanamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.