Katliamı unutup sokak çağrısı yaptı

Meclis'te devam eden bütçe görüşmelerine HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun 'sokak çağrısı' damga vurdu. Fox TV spikeri Fatih Portakal'ın sokak provokasyonuna destek veren Milletvekili Kerestecioğlu Portakal'ın, "Hadi bakalım yapacak mısınız, yapabilecek misiniz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa..." diye başlayan skandal sözlerini Meclis kürsüsünden tekrarladı.

Kerestecioğlu, "Fatih Portakal'ın duruşuna verilen tepkiler bile onun haklılığını ve durumun vahametini ortaya koyuyor" diyerek Portakal'ın 'Sokağa çıkın' çağrısını meşrulaştırmaya çalıştı. Gezi olaylarında yaşanan vandallıkları, Fransa'yı yakıp yıkan Sarı Yeleklileri görmezlikten gelen Kerestecioğlu'nun Meclis kürsüsünden yaptığı skandal konuşma, eski HDP Eş Genel Başkanı ve PKK/KCK hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın sokak çağrısıyla 53 vatandaşın katledildiği 6-7 Ekim olaylarını da akıllara getirdi. Kerestecioğlu, bu katliamı unutup sokak çağrısına destek vererek büyük bir provokasyona imza attı.







CHP'Lİ VEKİLDEN PORTAKALLI ŞOV

HDP'li Kerestecioğlu'nun ardından CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de Meclis kürsüsünden benzer sözler sarfetti. Elinde portakal ve mandalina kürsüye çıkarak şov yapan Göker, "Fatih Portakal'ı size yedirtmeyiz" diyerek povakatif sözlerle Meclis'i germeye çalıştı. Portakal'a sahip çıkan HDP ve CHP'ye AK Partili vekiller büyük tepki gösterdi. Vatandaşları 'sokağa çıkın' diye kışkırtan Fatih Portakal, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti milletvekilleri tarafından sert sözlerle eleştirilmişti.

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