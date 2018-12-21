‘Aklandı’ yalanını çürüten rapor

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan eski Ataşehir Belediyesi Başkanı Battal İlgezdi'yi yeniden aday göstermek istediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun 'aklandı' dediği İlgezdi ile ilgili yargılamalar ise devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İstanbul Valiliği tarafından 14 Kasım'da İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen rapor İlgezdi hakkında yargılamaların sürdüğünü gösteriyor.İstanbul Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü'nün hazırladığı raporda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından Battal İlgezdi hakkında 17 soruşturma açıldığı aktarıldı. Yazıda, İstanbul Anadolu 15. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi ve İstanbul Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ise Battal İlgezdi hakkında açılan davaların sürdüğü bildirildi.İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırdırdığı belediye başkanları için görevden alınma gerekçeleri ortadan kalkmadığı takdirde yeniden aday olup seçim kazansalar bile tekrar görevden alınacağı ifade ediliyor. Battal İlgezdi'nin görevden alındıktan sonra bile hakkında davalar açılması ve yeni soruşturmaların başlaması dikkat çekiyor. İlgezdi hakkında 2018'de 2 dava açıldığı, 4 soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Kılıçdaroğlu, görevden alınan İlgezdi ile ilgili olarak, "Belediye başkanımız daha önce medyada yer alan haberler ve benim isteğim üzerine savcılığa gidip kendisi başvurdu. O soruşturmaların tamamından aklanmıştır" iddiasında bulunmuştu.