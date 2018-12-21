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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "" töreninde ödül alanları tebrik etti.

Giriş Tarihi: 21.12.2018 23:35 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 01:13
Bakan Albayrak'tan Necip Fazıl Ödülleri paylaşımı

Bakan Albayrak Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen "Necip Fazıl Ödülleri" töreni hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında şair Necip Fazıl Kısakürek'i anan Bakan Albayrak, ödül alanları ve gecede emeği geçenleri de tebrik etti.

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Büyük düşünce ve aksiyon insanı Üstad Necip Fazıl'ı, ondan feyz alarak kültür ve düşünce dünyamıza katkıda bulunan bugünün münevverlerini takdir gecesi olan "Necip Fazıl Ödülleri" vesilesi ile bir kez daha andık. Ödül alanları ve gecede emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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Bakan Albayrak'tan "Necip Fazıl Ödülleri" paylaşımı
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