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’cü ’a mahkûmiyet

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018
FETÖ’cü Gürcan Balık’a mahkûmiyet
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Gürcan Balık, Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı FETÖ/PDY davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Balık'ın, konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesini kararlaştırdı. Karar üzerine savcılık Balık'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine itirazda bulundu. Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi Balık'ın tutuklanmasına karar verdi. Karar, Balık cezaevinden tahliye edilmeden uygulamaya konuldu.
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FETÖ’cü Gürcan Balık’a mahkûmiyet
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