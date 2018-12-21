Gizli kapaklı ittifak

CHP, İyi Parti'yle 21 büyükşehirde yaptığı ittifakın yanı sıra terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle de gizli ittifak hesabı yapıyor. CHP, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere hedef olarak koyduğu büyükşehirlerde el altından yürütülen temaslarda HDP'nin desteğini isterken 'sandıkta ittifak' adı altında yürütülen görüşmelerde, Mersin ve Adana gibi büyükşehirler de pazarlık masasında.



SALICI VE BEKAROĞLU

Parti tabanından gelebilecek tepkiler nedeniyle gizli olarak yürütülen temaslarda Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile HDP ile ittifak isteyen İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu yürütüyor. MYK'da, bu iki isim dışında başka kimsenin HDP ile görüşme yapmaması kararı alındığı da belirtiliyor.

Pazarlık masasında ise Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Adana gibi büyükşehirler bulunuyor. HDP'nin Doğu ve Güneydoğu'da ittifaka yanaşmadığı, ancak İstanbul, Ankara ve İzmir ile Mersin ve Adana gibi büyükşehirlerde CHP'ye verilecek desteğe sıcak baktığı dile getiriliyor. İki parti arasındaki ittifak hesapları il ve ilçe örgütleri düzeyinde de yürütülürken, kulislerde CHP'li adayların desteklenmesi karşılığında ise HDP'ye belediye meclis üyelikleri verileceği kaydediliyor.

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HDP'nin İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde aday çıkarmayarak ittifakı desteklemesi, buna karşılık HDP'ye bu büyükşehirlerde belediye meclis üyeliği verilmesi gibi formüller değerlendiriliyor. İttifak hesaplarında, İyi Parti'ye bırakılan Kocaeli, Denizli gibi iller için de HDP'nin adaylara desteğinin söz konusu olabileceği belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce eski HDP'li Ahmet Türk'le yemekte bir araya gelmiş yine genel başkan yardımcısı Tuncay Özkan da HDP'li Celal Doğan'la ittifakı görüşmüştü. Toplam 531 belediye başkan adayının belirlendiği CHP'de, İzmir ve Mersin'in de aralarında bulunduğu birçok belediye başkan adayının 4 Ocak'ta gerçekleştirilecek PM toplantısında açıklanması bekleniyor.



ÖZEL'DEN GEZİ İTİRAFI

Bu arada CHP'den dün bir de Gezi itirafı geldi. TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerine katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP, Gezi olaylarının yanında, hatta içinde olmuştur" diyerek, Gezi olaylarına açık destek verdiklerini itiraf etti.



TABANIN TEPKİSİNDEN ÇEKİNİYORLAR

24 Haziran seçimlerinde verdiği oy desteğiyle PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi TBMM'ye taşıyan CHP, yine aynı stratejiyi izleyerek kamuoyunda oluşacak tepkilerin önüne geçmek için HDP ile görüşmeleri gizli kapaklı sürdürüyor. Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere parti yöneticilerinden ve bazı milletvekillerinden gelen açıklamalar, HDP ile yürütülen temaslarla ilgili ipucu verirken görüşmeler ise CHP'nin 'sandıkta ittifak' adı altında dillendirdiği oy desteğini öngörüyor.