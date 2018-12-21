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: geçiş cezalarına af ile ilgili son dakika gelişmesi

haberi... geçiş cezaları ile ilgili yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Giriş Tarihi: 21.12.2018 19:16 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 20:20
Son dakika: Köprü geçiş cezalarına af ile ilgili son dakika gelişmesi

Köprü geçiş cezalarına af getiren yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, cezalı köprü geçişlerine ilişkin, "6001 sayılı Karayolları Kanunu'na geçici bir madde koyarak bu işi kökten çözeceğiz. Bu yapacağımız düzenlemeyle; bu cezaların yazıldığı günden, bu düzenlemenin Meclis'ten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi, birinci iş bu" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de yaptığı açıklamasında yeni yılda trafik cezalarında artırım olmayacağını söyledi. Muş, "Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki trafik cezalarında artırım yok." ifadesini kullandı.

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Son dakika: Köprü geçiş cezalarına af ile ilgili son dakika gelişmesi
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