Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Savaş uçakları, teröristlerin sıkıştırıldığı mağarayı bombaladı. Hepsi öldürüldü

Son dakika: Savaş uçakları, teröristlerin sıkıştırıldığı mağarayı bombaladı. Hepsi öldürüldü Tunceli kırsalında 6 teröristin yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda iki farklı bölmeden oluştuğu tahmin edilen mağarada sıkıştırılmasının 9'uncu gününde de teslim olmaması üzerine savaş uçakları devreye girdi. F-16 savaş uçakları mağarayı vurdu. Tunceli Valiliği'den gelen son dakika bilgisine göre; Ovacık ilçesi kırsalında bir mağarada sıkıştırılan ve 9 gündür sağ yakalanmaları için ikna edilmeye çalışılan tüm teröristlerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

DHA Gündem Haberleri Giriş Tarihi: 21.12.2018 16:50 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 17:33