Terör örgütü PKK için belediyede ilaç toplamış

- Bitlis'te "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan DBP'li eski Ovakışla Belde Belediye Başkanı Ahmet Demir hakkında hazırlanan gerekçeli kararda, sanığın PKK'lı teröristlerle görüştüğü, örgüte yaşamsal malzeme, ilaç topladığı ve öz yönetim ilanına katılarak destek verdiği vurgulandı - Karardan: - "Ovakışla belediye hizmet binasında, örgüt üyelerine ulaştırmak maksadıyla bulundurulan 40 kutu insülin, 23 kutu akciğer rahatsızlığında kullanılan ilaç, 254 kutu muhtelif ilaç ile Tiroj isimli Kürtçe dergi, 3 metre genişliğinde 20 metre uzunluğunda sarı, kırmızı ve yeşil renkte örgütü temsil eden bez parçası ele geçirilmiştir"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinin DBP'li eski Belediye Başkanı Ahmet Demir'e "terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, sanık Demir'in terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve teröristlere ait fotoğrafların bulunduğu bir programa katıldığı anımsatıldı.

Demir'in ikametinde ele geçirilen dijital malzemelerde yapılan incelemede, sanığın, kullandığı cep telefonunda terör örgütü PKK'ya ait bir kısım unsurları içeren fotoğraf bulunduğu kaydedilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca ölen terör örgütü mensupları ile bu kişilerin ailelerine destek olmak amacıyla kurulan MEYA-DER isimli dernek binasında çekildiği değerlendirilen sözde terör örgütü PKK'ya ait bayrağın bulunduğu fotoğraf ile içeriğinde PKK mensuplarından kahraman olarak söz eden ve silahlı şiddet eylemlerini teşvik eden mahiyette mesaj tespit edilmiştir. Ovakışla Belediyesi hizmet binasındaki aramalarda ise örgüt üyelerine ulaştırmak maksadıyla bulundurulan 40 kutu insülin, 23 kutu akciğer rahatsızlığında kullanılan ilaç, 254 kutu muhtelif ilaç ile Tiroj ismli Kürtçe dergi, 3 metre genişliğinde 20 metre uzunluğunda sarı, kırmızı ve yeşil renkte örgütü temsil eden bez parçası ele geçirilmiştir."

Kararda, sanığın söz konusu tarihte belediye başkanı olduğu gözetilerek, bu hususların Demir'in örgüt üyeliğine delil olarak kabul edildiği vurgulandı.

"Sanığın, örgüt mensuplarıyla görüştüğü, örgüte yaşamsal malzeme ve ilaç topladığı, öz yönetim ilanına katılarak destek verdiği anlaşılmıştır." ifadesinin yer aldığı kararda, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Sanığın silahlı terör örgütü PKK/KCK güdümünde yayınlar yapan internet siteleri tarafından yapılan çağrılara uyarak veya diğer yollardan yapılan çağrılara uyarak verilen emir ve talimatlarla sözde KCK sözleşmesine uygun olarak PKK/KCK'ya karşı yapılan operasyonları hatalı göstermeye çalıştığı, söz konusu operasyonları canlı kalkan olmak gibi eylemlere başvurmak suretiyle engellemek amacıyla hareket ettiği, yine sözde KCK sözleşmesi doğrultusunda ölen PKK/KCK mensuplarının cenaze ve taziye törenlerine katıldığı, legal olarak başlayan ve devamında atılan sloganlar ve açılan pankartlarla illegal hale ve örgüt propagandasına dönüşen basın açıklamaları, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine sıklıkla katıldığı, bu eylemlerde sanığın belediye başkanlığı sıfatının da bulunduğu gözetildiğinde bu durumun söz konusu eylemlere toplumdaki diğer bireylerin katılımı için sağladığı teşviki ve eylemlerde toplanan grubun eylem ortamında sağladığı hakimiyeti artırdığı, ikamet ve iş yerindeki aramalarda örgütsel içerikli fotoğraf, gazete, kitap, evrak ve örgüte gönderilmek üzere toplandığı gizli tanık beyanı ile de sabit olan birçok farklı ilaç bulunduğu anlaşılmıştır."

Sanık Demir'in eylemlerinin süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk unsurlarını oluşturduğu, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın hiyerarşik yapısı içerisinde hareket ettiği ve örgütle organik bağının bulunduğu kaydedilen kararda, sanığın üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçunu işlediğinin sabit görülerek cezalandırılması yoluna gidildiği anlatıldı.

Kararda, "Sanığın üzerine atılı 'terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği mahkememizce sabit görülmüştür. İlgili kanun maddesi gereği suçun işleniş biçimi ve özelliği, sanığın kastı, suç konusunun önem ve değeri ile suç, sebep ve saikleri nazara alınarak sanık Demir, TCK'nin ilgili kanun maddesi gereğince 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.