Yine yalan, yine tahrik, yine Cumhuriyet! İşte Kadıköy Anadolu lisesi provokasyonu

Kadıköy Anadolu Lisesi'nde (KAL) okul yönetiminin zorla öğrencileri dini sohbetlere davet ettiğine dair haberler asılsız çıktı. Konunun tamamen okul yönetimi dışında öğrenciler arasında yaşandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre KAL'da öğrenim gören 5-6 öğrenci okul saatleri dışında bazı günler yakın çevredeki bir pastana ya da kafede biraraya gelerek dini sohbetler yapıyordu.

MEZUN ÖĞRENCİLER AFİŞ ASTI

Bu sohbetlerden bir şekilde haberdar olan mezun öğrenciler ile sohbet grubu arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Geçtiğimiz günlerde ise KAL'da okuyan yatılı öğrenciler ile gündüz öğrencilerin yaptığı maç sırasında mezun öğrenciler okula geldi.

Sanki dini sohbetleri zorla okul idaresi yaptırıyormuş gibi bir algı yaratılarak yönetim protesto edildi. SABAH'a konuşan kaynaklar KAL öğrencilerinin her konuda okul dışında sohbetler gerçekleştirebileceği gibi dini konularda çeşitli beyin fırtınaları yapabilecekleri belirterek "Çok ciddi bir problem yok. Konu tamamen öğrenciler arasında yaşanana bir mevzu. Okul idaresiyle hiçbir ilgisi yok. Öğrenciler ve eğitim yuvaları böyle tartışmaların içine çekilmemeli" dedi.

CAĞALOĞLU'NDA DA YAŞANMIŞTI

Benzer bir durum geçen yıl Türkiye'nin en köklü liselerinden biri olan Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde (CAL) de yaşanmıştı. Öğrenciler arasında daha iyi iletişim kurulmasını sağlamak için okulda sucuk partisi veren CAL müdürü Necati Yener o dönem topa tutulmuştu. Partiye katılmak istemeyenleri tehdit ettiği öne sürülen Yener hakkında suç duyurusunda bile bulunulmuş, tıpkı KAL'da yaşandığı gibi tamamen öğrencilerin dışında gelişen protestolar düzenlenmişti.

Okul Aile Birliği'nin bazı yöneticilerinin tamamen ideolojik kaygılarla bu protestoları organize ettiği ortaya çıkmıştı. İdeolojik bir yaklaşım içerisinde öğrencilerin gelecekleri ile oynayan Okul Aile Birliği'ne isyan eden öğrenci velileri hazırladıkları bir basın açıklaması ile tepkilerini dile getirmişti. Duyarlı veliler "Burası siyasi arena değil, eğitim yuvasıdır ve öyle kalmaya devam edecektir. Bu yüzden Necati Hocamızın yanındayız. Okulumuzun adını karalamak isteyenlerin karşısındayız. Okulumuz sahipsiz değildir. Cağaloğlu bir grup azınlığın değil halkındır, hepimizindir" demişti.