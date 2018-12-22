Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Fren yerine gaza basınca denize uçtular

yerine gaza basınca denize uçtular

'in ilçesindeki bir plajda, iddialara göre yerine yanlışlıkla gaza basan s��rücünün hakimiyetinden çıkan otomobil, içindeki yolcularla birlikte denize uçtu. Aracı denizde gören vatandaşların şaşkınlığı ise yüzlerinden okunuyordu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.12.2018 18:54 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 18:56
Fren yerine gaza basınca denize uçtular

Edinilen bilgiye göre olay, Aliağa ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki bir plajda akşamüzeri meydana geldi. 35 GA 7676 plakalı aracın sürücüsü M.Y., sahil kenarına park etmiş olduğu aracını çalıştırmak istedi. Marş basan sürücü, iddialara göre fren yerine gaza bastı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil daha sonrada denize uçtu. Sürücü ve yolcular, gömülen araçtan hemen kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Aracı denizde görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Şans eseri ölen ve yaralananın olmadığı olayda araçta daha sonra denizden çıkartıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Fren yerine gaza basınca denize uçtular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN