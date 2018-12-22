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Kahraman polisi şehit eden teröristlerin kaçmasına yardım eden 7 kişi yakalandı

'ın Hani ilçesinde, üst düzey olduğu belirtin 'lı terörist ile korumasını takip ederken şehit edilen kahraman polisi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yaralı teröristlerin kaçmasına yardım eden 7 kişi yakalandı.

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.12.2018 11:33 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 14:47
Kahraman polisi şehit eden teröristlerin kaçmasına yardım eden 7 kişi yakalandı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, üst düzey olduğu belirtin PKK'lı terörist ile korumasını takip ederken şehit edilen kahraman TEM polisi Nazım Tuncer ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yaralı teröristlerin kaçmasına yardım eden 7 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alınan 7 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yaralı teröristler ile onları kaçıran bir kişinin yakalanması içini Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat Timleri'nin katıldığı Hani, Lice ve Dicle üçgeninde başlatılan opersayonlar ise devam ediyor.

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Kahraman polisi şehit eden teröristlerin kaçmasına yardım eden 7 kişi yakalandı
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