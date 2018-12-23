Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun! Zalimsin

"BELEDİYECİLİK BİZİM İŞİMİZ

"415 trilyon TL yatırım bedeli olan 82 eserin açılışını bugün buradan resmen yapıyoruz. Hep söylediğim gibi "Belediyecilik bizim işimiz" AK Parti'nin işidir. Türkiye'nin son çeyrek asırda yaşadığı en büyük dönüşüm bizim dönemimizde başlamıştır.

"İNSAN DÜŞMANINA REVA GÖRMEZ"

Şöyle geriye bir gidip CHP'nin Belediye Başkanı olduğu zamanları, Arnavutköy'ün belde olduğu dönemleri hatırlayanlar var mı? Neler yaşattılar size... İnsanın düşmanına yaşatmayacağı şeyleri yaşattılar size. CHP yolsuzluktur, kirliliktir, çöp dağlarıdır.

"BUNLARI AZICIK KAZIYINCA GERÇEK YÜZLERİ ORTAYA ÇIKAR"

Son yıllarda bu sefil geçmişlerini unutturmak için derme çatma adayları karşımıza çıkarmaya başladılar. Ama paslı demir boyamakla altın olmaz. Altını şöyle azıcık kazıyınca gerçek yüzü, milli ve manevi değerlerimize olan kini hemen ortaya çıkar. Bunlar ezanımızı Türkçe okutanlar, ezanımızı hazmedemeyenler. Siyasetin de hizmetin de en ilkel biçimlerine milleti yıllarca mahkum etmeye çalıştılar.

SEVİYEYİ İYİCE YERE DÜŞÜRDÜLER

Bu arada siyaset dillerinin seviyesini de iyice yerlere düşürdüler. Genel Başkanları başta olmak üzere bunlar hala sefalet içerisinde yürüyorlar. Bunlarla gerçekten anamuhalefetin tüm sözcüleri ahlakla erdemle uyuşmayacak sözlerle üzerimize saldırıyorlar. Bütçe görüşmelerinde yine yaptılar. Bunlara verecek cevaplarımız var. Bu cevaplarımızı onların seviyesine inmeden, hakka hakikate uygun şekilde gereken platformlarda vermeyi sürdüreceğiz. Milletimiz bunların hesabını kapatmıştır.

"NETANYAHU DENİLEN... "

"YANLIŞ KAPIYA VURDUN! ERDOĞAN MAZLUMLARIN SEN ZALİMLERİN SESİSİN"

İsrail başkanı çıktı Türkiye'ye en alçak ifadelerle saldırdı. Ne diyor Netanyahu denilen kişi? Bizi Kıbrıs'ta işgalci olmakla, kadınları ve çocukları katletmekle suçluyor. Bunun herhalde dili sürçtü. Herhalde kendilerinin Filistin'de işgalci olduklarını, kadınları çocukları her yaştan on binlerce masum insanı dünyanın gözü önünde silahla, bombayla, tehditle öldürdüğü söyleyecekti. Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun! Erdoğan mazlumların sesidir. Sen zalimlerin sesisin. Sen devlet terörü estiriyorsun.