Çanakkale’yi tutanakla bölüştüler

Yerel seçimde CHP-İYİ Parti ittifakı, Çanakkale'de Anayasaya aykırı olmasına rağmen tutanak altına alındı. Belediye başkan yardımcılıkları, meclis üyelikleri her iki partiden de belirlenerek, bir nevi HDP'nin uyguladığı 'eş başkanlık' sistemi uygulandı.

CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan ile İyi Parti Çanakkale İl Başkanı Selahattin Yıldızlar, ilçe ve beldeleri bölerek ön protokol düzenledi. Güneşhan ile Yıldızlar, geçen çarşamba ve cuma günleri bir araya geldi. İlçe ve beldeleri bölerek tutanak altına aldı. Ön protokolle çoğunluğu AK Parti ve MHP'de olan ilçeler, tek tek isimleri yazılarak bölüşüldü. Protokolde 11 ilçesi bulunan Çanakkale'nin AK Parti'li Ayvacık, Bayramiç, Lapseki, Eceabat, Ezine, Çan ve Yenice'de belediye başkanları da yer alıyor. Gökçeada MHP'den İyi Parti'ye geçmişti. CHP'de ise sadece Bozcaada, Gelibolu ve Biga var.





AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, yapılan protokole tepki göstererek, "Böyle bir tutanağı imza altına almak Anayasa'ya aykırı" dedi. Yıldız, "Bu sadece kağıt üstünde yapılan hukuksuz ve hükmü olmayan, Anayasa aykırı bir protokol. Güya HDP'nin uyguladığı eş başkanlık sistemini getirecekler Çanakkale'ye. Ne yaparlarsa yapsınlar Cumhur İttifakı Çanakkale'de haziran seçimlerinde olduğu gibi yine destan yazacaktır. Seçmen ittifakın en esaslısını sandıkta yapacak. 30 yıldır Çanakkale doğru düzgün hizmet görmedi. 16 yıldır aynı belediye başkanı. Sözde protokol istikrarsızlığa, hizmetin olmamasına hizmet eder. Biz Çanakkale'yi adına yakışır bir hale getirmek için alacağız. MHP ve AK Parti arasında yapılan Cumhur İttifakı'nın büyük etkisi olacak merkez ve ilçelerinde" dedi.

BUGÜN NELER OLDU

CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan ile İyi Parti Çanakkale İl Başkanı Selahattin Yıldızlar'ın imzası bulunan tutanakta, 'Ön Protokol' başlığı altında şu ifadeler yer alıyor: 19 Aralık 2018 çarşamba günü saat 10.20'de CHP ve İYİ Parti arasındaki heyetler arasında yapılan görüşmede aşağıdaki konularda mutabık kalınmıştı.Biga, Bayramiç ilçeleri merkezi, Karabiga, Çardak, Umurbey beldeleri CHP'ye bırakılmıştır.Lapseki, Yenice ilçeleri merkezi ve Gümüşçay beldesi İYİ Parti'ye bırakılmıştır.Biga ve Lapseki'de belediye başkan yardımcılığı karşılıklı olacaktır.İlçe örgütleri belediye meclis üyelikleri konusunda karşılıklı olarak anlaşacaklardır.Ortada kalan ilçe ve beldelerle ilgili olarak taraflar 21 Aralık 2018 cuma günü tekrar bir araya gelerek görüşeceklerdir.