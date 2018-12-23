Erdoğan’dan 15 Temmuz gazisine selam

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BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İstanbul'da bir dükkan sahibi Ahmet Karaman ile sohbet ettiği anların görüntüsünü "Ensarız biz" mesajıyla Twitter hesabından paylaştı. Başkan Erdoğan, dün Yeniköy'den Emirgan'a doğru giderken karşılaştığı bir dükkan sahibiyle, makam aracını durdurdu ve camı açarak bir süre sohbet etti.Dükkan sahibi Karaman, daha önce evinde ziyaret ettiği bir 15 Temmuz gazisini soran Başkan Erdoğan'a, "Sağlığı gayet yerinde. Kayışdağı'nda oturuyor. Sizin geldiğiniz evden taşındı. Çok mutlu, hayatından memnun." yanıtını verdi. Erdoğan'ın, "Ayağı nasıl oldu?" sorusuna "Top oynayamıyor ama idare eder" yanıtını alınca, "Ne yapacak top oynayıp" dedi. Gaziye selamlarını ileten Erdoğan, dükkan sahibine işlerinin nasıl olduğunu sordu. Vatandaşın işlerinin iyi olduğunu ve 24 kişiyi çalıştırdığını söylemesi üzerine Erdoğan, "Maşallah, şu ufacık yerde" diyerek, şaşkınlığını ifade etti. Dükkan sahibi ise Erdoğan'a "Ensarız biz, dışarıdan gelenler de var." karşılığını verdi. Başkan Erdoğan ile sohbet ettiği o anları AA muhabirine anlatan Karaman, "Biz alışkın değiliz devlet büyüklerinin yolun kenarına arabayı çekip insanlarla tokalaşmasına, hatırlarını sormasına. Bu bizim için çok önemli bir olay" dedi.