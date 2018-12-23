Havacı astsubayların mahrem abisi itirafçı oldu

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 28 Kasım'da gözaltına alınan Ömer İ. hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, şüpheli Ömer İ'nin, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması içerisinde Ankara bölgesinde astsubaylardan sorumlu öğretmen pozisyonunda olduğu vurgulandı.İddianameye göre, soruşturma aşamasındaki savunmasında örgüt içinde faaliyet yürüttüğünü kabul eden Ömer İ, şu ifadeleri kullandı: "Bunun bir hata olduğunu kabul ediyorum. Yaşadığımız süreçte bu yapının artık bir dini yapı ve cemaat olmaktan çıkıp örgütsel faaliyet yürüten, kendi ülkesine ihanet eden bir yapı olduğunu gördüm. Bu nedenle devletime bildiğim her şeyi anlatmaya karar verdim. Devletin bekası için her zaman hizmet etmeye hazır olduğumun bilinmesini istiyorum." İçine düştüğü manevi boşluk ve örgüte mensup bazı kişilerin, işsiz kaldığı dönemde yardımcı olmalarının yapıya sempatiyle bakmasına neden olduğunu anlatan Ömer İ, "Ben bu TSK mensupları ile sadece manevi olarak sohbetler yaptım" beyanında bulundu. Ömer İ'nin, örgütle irtibatlı 54 kişiyi teşhis ettiği belirtildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Ömer İ, tutuksuz yargılanmak serbest bırakıldı.DIYARBAKIR'DA FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında örgüte ait bir evde darbenin Diyarbakır ayağını yönetip İl Jandarma Komutanlığı'ndaki rütbeli askerleri telefonla arayarak darbeye destek isteyen mahrem imamlarla hareket ettiği tespit edilen Silvan İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Sait Yılmaz, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yılmaz'ı ise TSK'nın sivil mahrem imamıyken itirafçı olan hocası ele verdi. Örgüt imamı Murat Karagöz, Yılmaz'ın öğrencisi olduğunu belirterek fotoğrafından teşhis etti.FETÖ/PDY'NIN "Kırıkkale il imamı" olduğu iddiasıyla aranan uzman doktor İsmail A., Kayseri'de gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının, emniyetteki sorgusu sürüyor. Sivas'ta, FFETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan eski başpolis G.B. tutuklandı. FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik Uşak merkezli eş zamanlı operasyonda, 3'ü muvazzaf 4'ü meslekten uzaklaştırılmış 7 asker yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.