SON DAKİKA | Metin Akpınar için soruşturma!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı; darbe çağrısında bulunan Metin Akpınar hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın talimatıyla dün başlatılan soruşturmada; Metin Akpınar iç savaş ve darbe çağrısında bulunmasına yönelik sözlerinin inceleneceği öğrenildi.

METİN AKPINAR, İÇ SAVAŞ ÇAĞRISINDA BULUNDU

Uğur Dündar'ın Halk TV'de yayımlanan Halk Arenası'na konuk olan Metin Akpınar, iç savaş çağrısında bulundu ve "Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler" iddiasında bulundu.

AK PARTİ TABANINA HAKARET

Uğur Dündar'ın "Ülkedeki kutuplaşmayı aşmazsak sonumuzun hiç iyi olmadığını düşünüyorum." cümlesi üzerine söz alan Metin Akpınar, AK Parti tabanını "artarak çoğalan bir gergedan virüsü" tanımlayarak hakaret etti. "Ülkemizdeki gergedanlar yalnızca faşizmin ayak sesleri anlatan postallı gergedanlar değil; kökten dincilik gergedanları, etnik/kimlik ayrımcı gergedanlar ve onların bazı kollarıyla müthiş bir gergedan nesli büyüdü" iddiasında bulundu.

Akpınar, Türkiye'deki kargaşanın, bölünmenin ve kutuplaşmanın AK Parti ve AK Parti tabanınca yapıldığını iddia ederek, "Bunların karşısında ancak insan olarak, insanlığımıza sahip çıkarak saf dışı etmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Aksi halde bırakın sokakta hak aramayı, iç savaşa kadar gideriz" iddiasında bulundu.

"LİDERİ AYAĞINDAN ASARLAR, MAHZENDE ZEHİRLERLER"

24 Haziran seçimlerine katılım oranı dünyanın birçok yerinde görülmemiş bir seviye olan yüzde 88'lere çıktığı halde Türkiye'de demokrasi olmadığını iddia eden Akpınar, "Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler." gibi hadsiz ifadeler kullandı.

Açık açık darbe çağrısı yaptı

Metin Akpınar, tarihte yüzünü Rusya'ya dönüp koltukta kalan tek kişinin Mustafa Kemal olduğunu iddia ederek, "Mustafa Kemal dışında kim Rusya'ya döndüyse iktidardan gitti. Adnan Menderes randevu aldı, ihtilal oldu. Süleyman Demirel aynı şekilde kuzeye döndüğü zaman ihtilal oldu. Bakalım darısı kimin başına" diyerek açık açık darbe çağrısında bulundu.