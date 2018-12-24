Anadolu Yayıncıları: İdam isteyenden sanatçı olamaz…

"KINIYORUZ"

"Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu bir televizyon programında Sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen tarafından siyasal iktidara yönelik olarak 'idam edilmek', 'bacağından asılmak', 'intihar etmek zorunda kalmak' gibi deyimler kullanılmıştır. O sözleri sarf eden sanatçılar, İster kasıtla söylensin, ister kastı aşmış veya amacından saptırılmış olsun, idam etmek ve asmak gibi fiillerin siyaset konuşulan bir programda sarf edilmesini kınıyoruz."

Burhan şöyle devam etti;

"27 Mayıs 1960 Darbesiyle bir başbakan ve iki bakan asılmıştır. Bu kötü karar ülkemizin geçmişinde maalesef kara bir leke olarak durmaktadır. Sandıktan umudunu kesenler darbe yapılsın Erdoğan asılsın anlamına gelecek cümleler sarf etmişlerdir. Bu millet 15 Temmuz gecesi darbeye tevessül edenlere tepkisini koymuş haddini bildirmiştir. Darbe çağrısı yapmak, idamla tehdit emek sanat özgürlüğü değildir. İdam isteyenden sanatçı olamaz.

İdam çağrısı yapanları kınamakla birlikte yaşları dikkate alınarak sağduyu ile hareket edilmesini, kutuplaşmaya zemin verilmemesini ve itidal tavsiye ediyoruz"