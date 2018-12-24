CHP’den alacağımı tahsil etmeden ölmem

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Türkçe sözlü pop müziğini başlatan caz sanatçısı 92 yaşındaki İlham Gencer'in hayatını konu alan biyografi kitabının ikincisi Sami Sefer Coşkun tarafından kaleme alındı. "Bozkurt İlham Gencer'le Sanat ve Siyaset Bir Arada" adlı kitabın tanıtımı dün İstanbul Pera Palace Otel'de yapıldı. "Ben hâlâ yaşarken biyografisi yazılan Türkiye'deki tek sanatçıyım" diyen İlham Gencer, "Kitabımı Sayın Erdoğan'a gönderdim ve dönüşlerini aldım. Çok teşekkürler. Kemal Kılıçdaroğlu'na da gönderdim fakat hiçbir dönüş almadım. Daha önceden süregelen CHP'den alacağım var. Tahsil etmeden, helalleşmeden ölmem" diyerek kırgınlığını dile getirdi. Gencer ayrıca, 1966'da Taksim'de kendisine linç girişiminde bulunan kişileri tebrik eden İsmet İnönü'nün o dönem hata ettiğini ve CHP'nin kendisinden özür dilemesi gerektiğini de söyledi. Kitabın yazarı Coşkun ise, "Böyle bir ismi anlatmak, kaleme almak büyük bir onur" dedi.