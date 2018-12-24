Halk TV’nin programcısı vurgun yapıp firar etti

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Halk TV Yayın Konseyi Başkanı Uğur Dündar'ın "Genç Gündem" adıyla program yaptırdığı Sinan Çiftçi'nin, birçok kişiyi dolandırıp ortadan kaybolduğu iddia edildi. Çiftçi'nin CHP'li İzmir, Çankaya belediyeleri için işadamlarına ihale sözü vererek yüz binlerce lira aldığı öne sürüldü. İlk programını eylülde Prof. Dr. Celal Şengör ile yapan Çiftçi'nin "Genç Gündem"i ise sadece bir bölüm sürdü. Halk TV'ye Çiftçi'nin dolandırıcı olduğuna dair yüzlerce telefon ve e-posta gitti. Bunun üzerine kanal yönetimi programı iptal etmek zorunda kaldı. Çiftçi'nin Uğur Dündar ve Sözcü gazetesindeki yazarların da ismini kullanarak CHP'li aday adaylarına 31 Mart yerel seçimleri için adaylık sözü verdiği, bunun için yüklü miktarda paralar aldığı da ileri sürüldü. Bir başka iddiaya göre ise Çiftçi kız arkadaşı avukat Çisem Yıldızoğlu'nun babası Halim Yıldızoğlu'nu da dolandırdı. Yıldızoğlu telefonlara cevap vermezken, kendisine sosyal medya ve whatsapp üzerinden gelen soruları da cevapsız bıraktı.