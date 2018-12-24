Küfürbaz Müjdat Gezen'in hakaret kariyeri

BAŞKAN ERDOĞAN'A AĞZA ALINMAYACAK YAKIŞTIRMALAR

Başkan Erdoğan'ı kastederek Haddini bil, tedavi ol, çizmeyi aştın gibi çıkışlarıyla bilinen Gezen haber metinlerine yazılamayacak iğrenç hakaretlerle de tarihe geçti.

MİLLETİN GÖZÜ ÖNÜNDE "PEZEVENK" SKANDALI!

Müjdat Gezen içkinin yasaklandığı yalanlarını ekranlarda savururken buna bir de küfürlerle destek vermiş ve Başkan Erdoğan'ı kastederek "Diyelim ki içki içiyorum. Sana ne Pezevenk." dedi ve sonrasında "Pezevenk başka bir anlama geliyor" diyerek olayı pişkinliğe vurmuştu.

"ABDÜLHAMİD'İN TORUNUNA TECAVÜZ İMASI!

2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu'na kendi gibi düşünmediği için ekranlarda terbiye sınırlarını aşarak tecavüz edeceği imasında bulundu ve o sırada kendisine çanak tutan Yılmaz Özdil isimli köşe yazarı ve stüdyodakiler kahkahalarla bu tecavüz imasına destek vermişti.

İşte bu ve daha fazlasını içeren KÜFÜRBAZ MÜJDAT GEZEN videosu;

İşte sözde sanatçı Müjdat Gezen'in günah galerisi...