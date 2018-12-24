Metin Akpınar ve Müjdat Gezen polis eşliğinde adliyeye götürüldü

"Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı.
Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürülüyor
Metin Akpınar'ın Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis ekibi geldi. Polislerin içeriye girmesini ardından Akpınar tek başına dışarıya çıktı. Metin Akpınar, "Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi. Metin Akpınar, sivil polis aracına bindi. Akpınar, polis aracıyla Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor.
MÜJDAT GEZEN DE ALINDI
Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor. Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Müjdat Gezen, ifadesi alınmak üzere Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor.