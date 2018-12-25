Çirkin sözleri mizah diye savundular

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Halk TV'de katıldıkları programda sarf ettikleri sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret", "Darbe çağrısı" ve "Tehdit" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen dün savcılıkta ifade verdi. Akpınar'ın İstanbul Kadıköy'deki evine dün sabah polis ekipleri gitti. Polis eşliğinde savcılığa ifade vermeye giden Akpınar, "Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi. Sabah evine gelen polis aracına binmeyi kabul etmeyen Gezen ise kendi aracıyla polis eşliğinde adliyeye geldi.Akpınar ve Gezen, soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda savcı Bekir Kanyılmaz'a yaklaşık 40 dakika ifade verdi. Gezen, televizyon programındaki sözleri mizah amaçlı söylediğini, o sözleri Kadıköy'deki tiyatroda da söylediğini ve herhangi bir hakaret kastı bulunmadığını anlattı. Akpınar ise ifadesinde, "Tarihte gördüğümüz faşist liderler Mussolini'dir, Hitler'dir. Bunların uyguladıkları ve düştükleri duruma düşülmemesi için söylediğim sözlerdir. Medyanın yorumladığı gibi Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef göstermek gibi bir niyetim ne aklımdan ne de gönlümden geçer. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek bu cümleleri kullanmadım" dedi.AK Parti'ye oy verenlerle ilgili yaptığı konuşması için ise Metin Akpınar'ın şunları söylediği belirtildi: "Benim AK Parti'ye oy verenlerin karbonhidrat kafalı olduklarına ilişkin bir imalı konuşmam söz konusu değildir. Ben o konuşmamda milletimizin bir bölümünün karbonhidratla beslenmeye mecbur bırakılmasına karşı çıktığım için 'Toplumumuzun büyük bir bölümü karbonhidratla beslenmek zorunda bırakılmıştır.' diye söylemiştim. Bu sözlerimde AK Parti'ye oy verenlere karşı olarak kastım veya imalı konuşmam söz konusu değildir. Özlemim bütün Türk toplumunun proteinle beslenmesidir."Savcı, şüpheli sıfatıyla ifadesini aldığı Gezen'i "Cumhurbaşkanına Hakaret", Akpınar'ı ise "Halkı T.C. Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Akpınar ve Gezen, her hafta en yakın karakola imza atma koşuluyla ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı.