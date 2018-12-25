FETÖ’nün sarı yelek provokasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Bursa'da 28 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda Koza İpek grubu bünyesinde bulunan eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptığı ve örgüt mensubu olduğu için meslekten ihraç edildiği öğrenilen bir şahsın evinde 19'u sarı, 9'u turuncu 28 adet yelek ele geçirildi. FETÖ'cü eski öğretmenin eşi ise "Ben Dünya Çevre Örgütü üyesiyim. Bu yelekler oradan kalma" diyerek kendini savundu. Ev sahibesi yeleklerden görüntü almak isteyen habercilere tepki göstererek bir gazeteciyi darp etti. Operasyonda ele geçirilen yeleklere emniyet mensuplarınca el konuldu.FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Emniyet Genel Müdürlüğü Etik Komisyonu Üyesi ve Polis Akademisi Bilimsel Araştırma ve Yayın Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Cerrah'a, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi.Ankara'daki FETÖ ope-rasyonunda 11 öğretmen, Ağrı merkezli operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. Tokat'ta ise 3 şüpheli tutuklandı.Muğla'da hücre evlerinde F serisi dolarların çıktığı operasyonda, adliyeye sevk edilen 11 kişiden 9'u tutuklandı. Saklandıkları "gaybubet evinde" yakalanan zanlıların evinde 175 bin 273 dolar, 195 euro, 6 bin 880 lira, 2 Suudi riyali, 10 dirhem ele geçirilmişti. El konulan dolarlardan 17'sinin "F" serisi olduğu anlaşılmıştı.