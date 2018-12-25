Hainler aynı safta! Reha Yeprem Cem Özdemir'in gitarcısı oldu!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güvenli limanlarından biri haline gelen Almanya'da milli iradeye yönelik nefret kusan açıklamalarda bulunan Alman siyasetçi Cem Özdemir'in Türkiye'den kaçan FETÖ'cülere sahip çıktığı ortaya çıktı. FETÖ'nün kapatılan kanalı Samanyolu TV'de yayımlanan "Sır Kapısı" isimli programın sunuculuğunu yapan ve 15 Temmuz'dan sonra yurtdışına kaçan Reha Yeprem'in Almanya'da Özdemir tarafından organize edilen bir etkinlikte konser verdiği belirlendi. Akit'in ulaştığı görüntülerde, subliminal mesajlara sıkça yer verilen Samanyolu TV'de yayımlanan "Sır Kapısı" isimli programın sunucusu Reha Yeprem'in Almanya'da bir konferans salonunda 10-15 kişilik bir gruba konser verdiği tespit edildi. Cem Özdemir'in talimatıyla gerçekleşen etkinlikte, Yeprem'in Almanca şarkı söylediği anlar anbean kaydedildi. Reha Yeprem'in tanınmamak için top sakal bıraktığı ve saçlarını uzattığı görüldü.

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Sosyal medya hesabı üzerinden firari FETÖ'cü iş adamı Akın İpek başta olmak üzere örgüte yakın isimlere yönelik destek mesajları yayınlayan, 250 kişinin şehit olduğu darbeye "edebiyat" diyen Yeprem'in Almanca şarkısına eşlik edenCem Özdemir'in ise sık sık alkış tutması dikkat çekti. 15 Temmuz darbesine sessiz kalıp eli kanlı FETÖ'cülere destek çıkan Özdemir'in ise Türkiye düşmanlığında birleşen şer cephesi ile kirli ilişkisi bir kez daha gözler önüne serildi.

TÜRKİYE DÜŞMANI

Yeniakit'in haberine göre Reha Yeprem gibi Almanya'ya sığınan ne kadar hain varsa hepsini destekleyen, Türkiye'yi karalamayı kendisine adeta vazife edinen Batı aşığı Cem Özdemir, bulunduğu bütün ortamlarda Türk düşmanlığı yapmasıyla tanınıyor. HDP milletvekilleriyle birlikte propaganda amaçlı gezilerde bulunan Özdemir, geçtiğimiz seçimlerde sosyal medya hesaplarından kendisinin de oynadığı bir reklam filmi yayınlayarak, "Çevreyi korumak için HDP'ye oy verin" şeklinde skandal bir çağrı yapmıştı. Alman Parlamentosu'nda kabul edilen sözde Ermeni soykırımı tasarısına da imza atan Cem Özdemir, kamuoyunun büyük bir kesiminden tepki çekmişti. Türk milletinin öfke ve nefretini toplayan Alman beslemesi Özdemir, son olarak Tokat hemşehriliğinden ihraç edilmişti. Almanya'da bindiği bir takside şoföre bahşiş vermeye çalışan Özdemir, şok bir tepkiyle karşılaşmıştı. Taksici fazla para veren Özdemir'e "Sizin bahşişinizi kabul etmem, sizin paranızda şehitlerin kanı var" diyerek asil bir duruş sergilemişti.

Maceracı itiraf etmişti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen FETÖ'nün "Maceracı"sı Murat Yeni, soruşturmayı derinleştiren itiraflarda bulunmuştu. Örgütün medya yapılanmasına ilişkin bilgiler aktaran Yeni, "Katılmış olduğum sohbet toplantılarına benim dışımda yemek programı sunucu Oktay Usta, Sır Kapısı programını sunan Reha Yeprem, tarihçi Talha Uğurluel, sanatçı Gökmen Ürü, programcı Asım Yıldırım ve radyocu Asım Bozkuş gibi şahıslar katılırdı. Sohbet grubumuz, benim gibi medya önünde olan ve sunuculuk yapanlardan oluşuyordu" demişti.