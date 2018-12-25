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RİZE'de tayin talebini geri çevirdiği gerekçesiyle 11 Aralık'ta polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun kurşunlarıyla şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Üsküp'te mevlit okutuldu. Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde ve Din Hizmetleri Müşavirliğinin koordinasyonunda Eski Üsküp Çarşısı'ndaki Murat Paşa Camisi'nde düzenlenen programa, Türk kurum ve kuruluşları temsilcilerinin yanısıra farklı şehirlerden gelen çok sayıda soydaş katıldı. SABAH'a konuşan Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri 1. Sınıf Emniyet Müdürü Yusuf Güngör, programın Verdi'nin şahsında tüm şehitlerimiz için düzenlendiğini belirtti. Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan da yaptığı açıklamada, Rize İl Emniyet Müdürü Verdi'nin 11 Aralık'ta menfur bir saldırı sonucu şehit düştüğünü anımsatarak Türkiye'deki bu elim hadisenin, "gönül coğrafyası" olarak nitelendirdiği Üsküp'te de yankı bulduğunu söyledi. Alkan, "Buradaki soydaşlarımız, dindaşlarımız bu acıyı paylaşmak üzere bugün onun ve bütün şehitlerimiz için bir Mevlid-i Şerif okutmayı ve Kur'an tilaveti yapmayı arzu etti" dedi.