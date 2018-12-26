2014 yerel seçim sonuçları (Hangi parti hangi ili aldı?)

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Edirne, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Manisa, Düzce... 81 ilimizde hangi parti 2014 yerel seçimlerinde hangi ilin belediye başkanlığını aldı? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde bazı çözümlemeleri yapmak isteyen bireylerin istediği cevaplar burada...

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Adalet ve Kalkınma Partisi: %45.50

Cumhuriyet Halk Partisi: %27,79

Milliyetçi Hareket Partisi: %15,21

Barış ve Demokrası Partisi: %4,18

Saadet Partisi: %2.03

01 Adana - MHP

02 Adıyaman - AK PARTİ

03 Afyon – AK PARTİ

04 Ağrı - BDP

05 Amasya – AK PARTİ

06 Ankara – AK PARTİ

07 Antalya – AK PARTİ

08 Artvin – AK PARTİ

09 Aydın - CHP

10 Balıkesir - CHP

11 Bilecik – AK PARTİ

12 Bingöl – AK PARTİ

13 Bitlis - BDP

14 Bolu – AK PARTİ

15 Burdur – CHP

16 Bursa – AK PARTİ

17 Çanakkale - CHP

18 Çankırı – AK PARTİ

19 Çorum – AK PARTİ

20 Denizli – AK PARTİ

21 Diyarbakır - BDP

22 Edirne - CHP

23 Elazığ – AK PARTİ

24 Erzincan – AK PARTİ

25 Erzurum – AK PARTİ

26 Eskişehir - CHP

27 Gaziantep – AK PARTİ

28 Giresun – CHP

29 Gümüşhane – AK PARTİ

30 Hakkari - BDP

31 Hatay - CHP

32 Isparta - MHP

33 Mersin - MHP

34 İstanbul – AK PARTİ

35 İzmir - CHP

36 Kars - MHP

37 Kastamonu – AK PARTİ

38 Kayseri – AK PARTİ

39 Kırklareli - CHP

40 Kırşehir – AK PARTİ

41 Kocaeli – AK PARTİ

42 Konya – AK PARTİ

43 Kütahya – AK PARTİ

44 Malatya – AK PARTİ

45 Manisa - MHP

46 Kahramanmaraş - AKP

47 Mardin - BAĞIMSIZ

48 Muğla - CHP

49 Muş – AK PARTİ

50 Nevşehir - AK PARTİ

51 Niğde - AK PARTİ

52 Ordu - AK PARTİ

53 Rize - AK PARTİ

54 Sakarya - AK PARTİ

55 Samsun - AK PARTİ

56 Siirt - BDP

57 Sinop - CHP

58 Sivas - AK PARTİ

59 Tekirdağ - CHP

60 Tokat - AK PARTİ

61 Trabzon - AK PARTİ

62 Tunceli - BDP

63 Şanlıurfa - AK PARTİ

64 Uşak - AK PARTİ

65 Van - BDP

66 Yozgat - AK PARTİ

67 Zonguldak - CHP

68 Aksaray - AK PARTİ

69 Bayburt - AK PARTİ

70 Karaman - AK PARTİ

71 Kırıkkale - AK PARTİ

72 Batman - BDP

73 Şırnak - BDP

74 Bartın - MHP

75 Ardahan – AK PARTİ

76 Iğdır - BDP

77 Yalova – CHP

78 Karabük - MHP

79 Kilis – AK PARTİ

80 Osmaniye - MHP

81 Düzce – AK PARTİ