2014 yerel seçim sonuçları (Hangi parti hangi ili aldı?)

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Edirne, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Manisa, Düzce... 81 ilimizde hangi parti 2014 yerel seçimlerinde hangi ilin belediye başkanlığını aldı? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde bazı çözümlemeleri yapmak isteyen bireylerin istediği cevaplar burada...
2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Adalet ve Kalkınma Partisi: %45.50
Cumhuriyet Halk Partisi: %27,79
Milliyetçi Hareket Partisi: %15,21
Barış ve Demokrası Partisi: %4,18
Saadet Partisi: %2.03
- 01 Adana - MHP
- 02 Adıyaman - AK PARTİ
- 03 Afyon – AK PARTİ
- 04 Ağrı - BDP
- 05 Amasya – AK PARTİ
- 06 Ankara – AK PARTİ
- 07 Antalya – AK PARTİ
- 08 Artvin – AK PARTİ
- 09 Aydın - CHP
- 10 Balıkesir - CHP
- 11 Bilecik – AK PARTİ
- 12 Bingöl – AK PARTİ
- 13 Bitlis - BDP
- 14 Bolu – AK PARTİ
- 15 Burdur – CHP
- 16 Bursa – AK PARTİ
- 17 Çanakkale - CHP
- 18 Çankırı – AK PARTİ
- 19 Çorum – AK PARTİ
- 20 Denizli – AK PARTİ
- 21 Diyarbakır - BDP
- 22 Edirne - CHP
- 23 Elazığ – AK PARTİ
- 24 Erzincan – AK PARTİ
- 25 Erzurum – AK PARTİ
- 26 Eskişehir - CHP
- 27 Gaziantep – AK PARTİ
- 28 Giresun – CHP
- 29 Gümüşhane – AK PARTİ
- 30 Hakkari - BDP
- 31 Hatay - CHP
- 32 Isparta - MHP
- 33 Mersin - MHP
- 34 İstanbul – AK PARTİ
- 35 İzmir - CHP
- 36 Kars - MHP
- 37 Kastamonu – AK PARTİ
- 38 Kayseri – AK PARTİ
- 39 Kırklareli - CHP
- 40 Kırşehir – AK PARTİ
- 41 Kocaeli – AK PARTİ
- 42 Konya – AK PARTİ
- 43 Kütahya – AK PARTİ
- 44 Malatya – AK PARTİ
- 45 Manisa - MHP
- 46 Kahramanmaraş - AKP
- 47 Mardin - BAĞIMSIZ
- 48 Muğla - CHP
- 49 Muş – AK PARTİ
- 50 Nevşehir - AK PARTİ
- 51 Niğde - AK PARTİ
- 52 Ordu - AK PARTİ
- 53 Rize - AK PARTİ
- 54 Sakarya - AK PARTİ
- 55 Samsun - AK PARTİ
- 56 Siirt - BDP
- 57 Sinop - CHP
- 58 Sivas - AK PARTİ
- 59 Tekirdağ - CHP
- 60 Tokat - AK PARTİ
- 61 Trabzon - AK PARTİ
- 62 Tunceli - BDP
- 63 Şanlıurfa - AK PARTİ
- 64 Uşak - AK PARTİ
- 65 Van - BDP
- 66 Yozgat - AK PARTİ
- 67 Zonguldak - CHP
- 68 Aksaray - AK PARTİ
- 69 Bayburt - AK PARTİ
- 70 Karaman - AK PARTİ
- 71 Kırıkkale - AK PARTİ
- 72 Batman - BDP
- 73 Şırnak - BDP
- 74 Bartın - MHP
- 75 Ardahan – AK PARTİ
- 76 Iğdır - BDP
- 77 Yalova – CHP
- 78 Karabük - MHP
- 79 Kilis – AK PARTİ
- 80 Osmaniye - MHP
- 81 Düzce – AK PARTİ