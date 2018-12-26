Akıllı tarıma akıllı yatırım

Ev ve işyerleri gibi kapalı alanlarda çiçek, sebze ve meyve yetiştirebilmeyi sağlayan IoT tabanlı topraksız tarım girişimi olan ForFarming, dikey tarım tekniği ile çevre dostu ve sağlıklı ürünleri kullanıcılarına yüksek hız ve düşük maliyetle ulaştırıyor. Çok daha az su miktarı ile çok daha fazla verim elde eden şirket, kullandığı akıllı soket teknolojisi ile toprak ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıyor. Sistemin en büyük özelliği toprağa gerek duymadan tamamen atıl halde olan alanları da değerlendirebiliyor olması. Yani bir depo ya da atıl bir prefabrik konut veya fabrikada tarım yapılmasını mümkün hale getiriyor.

TESCİLLİ "AKILLI PROJE"

Şirket, mevsim ve iklim koşullarından bağımsız bir şekilde, geleneksel tarıma göre yüzde 95 daha az su kullanarak yüzde 70 daha fazla mahsul üretimi sağlıyor. Daha hızlı hasat döngüsüyle zamandan tasarruf sağlayan girişim, kent tarımıyla lojistik maliyetlerinin azaltılmasına olanak tanıyor. Bu anlamda "akıllı" bir proje olarak öne çıkıyor.

Projenin "akıllı" olduğu akıllı şehir faaliyetlerini yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ (İSBAK) tarafından da tescillendi. İSBAK, bu yıl içinde projeyi desteklediğini açıkladı.

EN ÖNEMLİ DESTEK TARVENN'DEN

Asıl destek ise BTM'nin hiç de yabancı olmadığı bir kurumdan, uluslararası yatırım şirketi Tarvenn Ventures'den geldi. Tarvenn, ForFarming'e 1,4 milyon lira değerleme üzerinden yatırım yaptı.

Yatırımla ilgili olarak BTM'nin Fulya'daki yerleşkesinde, Tarvenn ve ForFarming arasında bir imza töreni düzenlendi. Törene, BTM Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı İbrahim Doğan Salman, projeyi destekleyen İSBAK yetkilileri, BTM'nin faaliyetlerini destekleyen İstanbul Kalkınma Ajansı yetkilileri, Tarvenn yöneticileri ve ForFarming kurucuları katıldı. BTM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Doğan Salman, ForFarming girişimcilerini kutladı ve 2019'da da başarılarının devamını takip edeceklerini söyledi. İSBAK Genel Müdürü Muhammed Alyürük de ileriki dönemlerde de ForFarming'e İSBAK'ın desteğinin süreceğini kaydetti.

HEDEF HIZLI BÜYÜMEK

Tören öncesinde bir sunum yapan ve ardından yatırıma imza atan ForFarming kurucusu Levent Atlas yaptığı açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde sürekli artan nüfus ve daralan tarım alanları nedeniyle sağlıklı ve taze ürünlere ulaşma imkanımız her geçen gün daha da azalıyor. Biz, tarım ve teknolojiyi bir araya getirerek, bireylerin ve gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların daha taze, daha sağlıklı ve katkısız sebze ve meyveleri daha verimli şekilde üretebilmelerini sağlıyoruz. Tarvenn'den aldığımız yatırım ve stratejik destek ile daha da güçlendik. Kullandığımız teknolojinin gücü ile kısa sürede yurtiçi ve yurtdışından gelen taleplere cevap verip, hızlı büyümeyi hedefliyoruz" dedi.

"TOPRAKSIZ TARIMA İLGİ ARTIYOR"

Tarvenn CEO'su Mustafa Kopuk da, "Artan nüfus ve azalan tarım alanları nedeniyle katkısız ürünlere ulaşım her geçen gün daha maliyetli ve zor hale geliyor. Bu nedenle dünyada topraksız tarıma ilgi artıyor. ForFarming, tarım ve teknolojiyi birleştirerek dilediğiniz yerde, dilediğiniz mevsimde taze ürünler yetiştirmenizi ve tüketebilmenizi sağlıyor. Kısa sürede sadece yurtiçinde değil uluslararası alanda da başarı elde etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.