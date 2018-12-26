Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

TÜBİTAK ile TÜBA'yı ülkemizin bilimsel araştırma havuzunun gelişmesine katkısından dolayı tebrik ediyorum.

30 Haziran 2018 tarihinde kaybettiğimiz Fuat Sezgin Hocamız sadece ülkemizin yetiştirdiği en başarılı ilim insanlarından biri değildi. Ülkenin istikbali için emek veren gerçek bir vatanseverdi. 2016 yılında ahirete uğurladığımız Halil İnalcık hocamızı da rahmetle yad ediyorum.

MANEVİ HAZİNELERİNDEN KOPUK YÜRÜYEN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR EKSİK KALACAKTIR

Manevi hazinelerinden kopuk yürüyen bilimsel çalışmalar eksik kalacaktır. İslam dünyasının kaynakları sömürülmüş, sınırları çıkar hesapları üzerinden yeniden çizilmiştir. İslam coğrafyası o büyük oyunun malzemesi yapıldı. Yeni sistemde Müslümanlara söz söyleme hakkı tanınmamıştır.

Birleşmiş Milletler'den adalet diye bir şey beklemeyin. Yok böyle bir şey.

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