Cumhurbaşkanları listesi - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları

Üniversite sınavına hazırlanan, KPSS'ye hazırlanan bireyler ve genel kültürlerini arttırmak isteyen vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları listesini araştırıyor. İşte Cumhurbaşkanları listesi
TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLARI
Görev süresi: 29 Ekim 1923 - 10 Kasım 1938
Görev süresi: 11 Kasım 1938 - 22 Mayıs 1950
Görev süresi: 22 Mayıs 1950 - 27 Mayıs 1960
Görev süresi: 27 Mayıs 1960 - 28 Mart 1966
Görev süresi: 28 Mart 1966 - 28 Mart 1973
Görev süresi: 6 Nisan 1973 - 6 Nisan 1980
Görev süresi: 9 Kasım 1982 - 9 Kasım 1989
Görev süresi: 9 Kasım 1989 - 17 Nisan 1993
Görev süresi: 16 Mayıs 1993 - 16 Mayıs 2000
Görev süresi: 16 Mayıs 2000 - 28 Ağustos 2007
Görev süresi: 28 Ağustos 2007 - 28 Ağustos 2014
Görev süresi: 10 Ağustos 2014 -