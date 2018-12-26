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- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları

Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 yılında kurulmuştur. Cumhuriyet yönetimini benimseyen bu sistemde devletin başındaki kişi Cumhurbaşkanı olarak isimlendirilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. burada...

Giriş Tarihi: 26.12.2018 12:10
Cumhurbaşkanları listesi - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları

Üniversite sınavına hazırlanan, KPSS'ye hazırlanan bireyler ve genel kültürlerini arttırmak isteyen vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları listesini araştırıyor. İşte Cumhurbaşkanları listesi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLARI

  1. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Görev süresi: 29 Ekim 1923 - 10 Kasım 1938

  1. İSMET İNÖNÜ

Görev süresi: 11 Kasım 1938 - 22 Mayıs 1950

  1. CELAL BAYAR

Görev süresi: 22 Mayıs 1950 - 27 Mayıs 1960

  1. CEMAL GÜRSEL

Görev süresi: 27 Mayıs 1960 - 28 Mart 1966

  1. CEVDET SUNAY

Görev süresi: 28 Mart 1966 - 28 Mart 1973

  1. FAHRİ KORUTÜRK

Görev süresi: 6 Nisan 1973 - 6 Nisan 1980

  1. KENAN EVREN

Görev süresi: 9 Kasım 1982 - 9 Kasım 1989

  1. TURGUT ÖZAL

Görev süresi: 9 Kasım 1989 - 17 Nisan 1993

  1. SÜLEYMAN DEMİREL

Görev süresi: 16 Mayıs 1993 - 16 Mayıs 2000

  1. AHMET NECDET SEZER

Görev süresi: 16 Mayıs 2000 - 28 Ağustos 2007

  1. ABDULLAH GÜL

Görev süresi: 28 Ağustos 2007 - 28 Ağustos 2014

  1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Görev süresi: 10 Ağustos 2014 -

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Cumhurbaşkanları listesi - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları
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