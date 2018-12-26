FETÖ'ye para aktaran isme 15 yıl hapis istemi!

FETÖ'nün örgüt yapılanmasıyla ilgili hazırlanan şemada adı mütevelli heyeti üyesi olarak geçen ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kayıplara karışan Ali Koca avukatıyla birlikte Adliye binasına gelerek teslim oldu. Tutuklanan Koca hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın örgütün finans kurumlarından Bank Asya'daki hesabını 15 Temmuz darbe girişimine kadar aktif olarak kullandığı, terörist başı Fetullah Gülen'in talimatından sonra da hesabında para artırımı yaptığı tespit edildi. Sanık Ali Koca'nın 17/25 Aralık'tan sonra bu bankadaki hesabının 104, Ocak ayında 103, Şubat'ta 110, Mart'ta 105, Nisan'da 193, Mayıs'ta 123 bin TL şeklinde artırım yaparak sürekli nakit yatırdığı belirlendi. Darbe girişiminden sonra 31 Temmuz 2016 itibariyle de bu hesabının aktif olduğu belirtildi. MASAK raporuna göre, terör örgütüne müzahir şirketlere para gönderdiği kaydedildi.

FETÖ'CÜLERLE 9 KEZ YURTDIŞINA ÇIKIŞ

İddianamede sanığın kapatılan terör örgütüne mensup işadamlarını çatısında barındıran DİGİAD üyesi olup, kapatılan Halidiye Eğitim Vakfı yönetim kurulu üyeliği yaptığı ifade edildi. Sanığın 2008–2015 yıllarında 9 kez yurtdışına çıkış ve giriş yaptığı, çıkış-giriş yaptığı kişilerin tümünün haklarında FETÖ'den dava açılan sanıklar oldukları ortaya çıktı. Yurtdışına çıkışların genellikle DİGİAD bünyesinde il imamlarının organizasyonuyla gerçekleştiği kaydedildi. Sanığın kullandığı telefon kayıtları incelendiğinde de FETÖ'nün kadın yapılanmasında yer alan Zübeyde Bal ile 28 kez, mahrem imamlardan Ahmet Karaman ile 24 kez, Mustafa Eken ile de 18 kez görüşme yaptığı HTS raporlarıyla tespit edildi.

Emniyet'e giden ihbar kayıtlarında Ali Koca'nın Fetullah Gülen'in sağ kolu olduğundan söz edildiği bilgisine yer verildi.

SİLAH RUHSATI ÇIKARIP BAĞIŞ TOPLAMIŞLAR

İddianamede tanık ifadelerine de yer verildi. Tanık Yılmaz Eraslan, "Dershaneye giden çocukların deneme sınavlarına girebilmeleri için Zaman gazetesine abonelik şartı vardı. Bu şekilde çok sayıda abone topladık. Ali Koca ile birlikte Isparta'ya geziye katıldık. Ardından örgüte ait öğrenci yurdunda toplantı gerçekleştirdik" dedi. İddianamede, Ali Koca'nın 5 bin lira bağış karşılığında silah taşıma ruhsatı çıkardığı, bağış toplanan hesabın Ali Koca'ya ait olduğu, bu hesaptan FETÖ'ye valilik kanalıyla para aktarıldığı vurgulandı.

DARBE GECESİ KAÇMA PLANLARI

Sanık Koca'nın 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Hüseyin adlı bir başka FETÖ'cüyle telefon görüşmesinde, Hüseyin adlı kişinin Elazığ'daki göl'de bir yazlık evinde saklanmak için kaçmaya çalıştıkları yer alıyor.

Ali Koca'nın bu kişiye, "Genelkurmay açıklama yaptıysa bunun geri dönüşü ve şakası yok. Bu belliydi zaten. Bu işin buraya doğru gitmesi. Evdekilere söyle kimse evinden çıkmasın, Allah hakkımızı bırakmasın" diyerek darbe girişimiyle ilgili önceden bir beklenti içinde oldukları ifade edildi.

BABAM ŞAKİRT VE HİZMET EHLİ BİRİNİ İSTİYOR

Sanığın el konulan cep telefonuyla ilgili yapılan incelemede ise örgütün yayın organlarına dair silinmiş kalıntılar tespit edildi. Mesaj yazışmalarında hizmet, şakirt, cemaat ve sohbet kelimelerinin sıklıkla kullanıldığı, kızı Esra Koca'nın Hacer adlı kişi ile mesajlaşmasında, babası Ali Koca'nın evlenmesi için şakirt birini istediği, Fetullah Gülen'in en yakın adamlarından Sakıp Ayhan'ın torunuyla evlilik yapmasını önerdiği bildirildi. Esra Koca'nın bu kişiden hizmet ehli olarak bahsettiği ve babası Ali Koca'nın da kendisinin hizmet ehli biriyle evlenmesine rıza gösterebileceğine dair yazışmalar olduğu belirlendi. İnternet tarayıcısından sıklıkla Fuat Avni kelimesinin aratıldığı tespit edildi. Örgüte ait Kimse Yok mu derneğinden de çok sayıda mesaj aldığı kaydedildi.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.