Yeni yıl fırsatçıları yakayı ele verdi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Arnavutköy ilçesinde R.O. isimli bir şahsın ikamet adresinde sahte içki imalatı yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler harekete geçerek söz konusu ev ve çevresine takibe aldı.

Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; (R.O.)'nun evde ürettiği sahte içkileri, İstanbul genelinde alkol satışı yapan tekel bayileri ile alkollü eğlence merkezlerine satacağı tespit edildi.

DOLUM TESİSİ BİR MUTFAK

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, şüphelinin Arnavutköy ilçesindeki evine baskın düzenledi. Ekipler ilk olarak girişteki odada dağıtıma hazır halde kolilerce sahte içkiyle sonrasında evin mutfağında yüzlerce litrelik dolum tankı ve sahte alkol dolu bidonlarla karşılaştılar.

SAHTE RAKI VE LİTRELERCE ETİL ALKOL

Evin mutfağının adeta alkol imalathanesine dönüştürüldüğü görüldü. Operasyonda; kolilenmiş ve nakle hazır halde binlerce sahte rakı ile litrelerce etil alkol, 3 adet dolum tankı, doluma hazır halde binlerce sahte içki şişesi, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı, sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) etiketleri ile 1 adet alkol metre ele geçirildi.

Jandarma tarafından kıskıvrak yakalanan R.O. emniyetteki işlemleri ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.