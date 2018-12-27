CHP, İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nu Başkan Erdoğan'ın miting görüntüsüyle tanıttı

İstanbul Haliç'te düzenlenen törenle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından adaylığı ilan edilen Ekrem İmamoğlu'nun tanıtım toplantısına AK Parti'nin miting fotoğrafları damga vurdu. İmamoğlu'nun konuştuğu sırada arkaya yansıtılan fotoğraflarda, başlarında 'Recep Tayyip Erdoğan' yazan bandanalı vatandaşlar dikkat çekti..

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MİTİNG FOTOĞRAFINI KULLANDILAR

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun hem yerel seçimler hem de İstanbul üzerine açıklamalara bulunduğu tören sırasında farklı görüntü ve fotoğraflar yansıtıldı. Ekrem İmamoğlu'nun konuştuğu sırada ekranda olan bir fotoğraf ise dikkatlerden kaçmadı.

Ellerinde Türk bayrağı olan çok büyük bir kalabalığın ekrana gelen görüntüsünün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen bir AK Parti mitinginden alındığı ortaya çıktı.

Söz konusu fotoğraf biraz yaklaştırıldığında, bazı vatandaşların kafalarına taktığı bandanalarda 'Recep Tayyip Erdoğan' yazdığı görüldü.