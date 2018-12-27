Hulusi Akar’dan CHP’li Özgür Özel’e 500 bin TL’lik tazminat davası

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunarak, 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Akar'ın avukatları suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdi. Manevi tazminat davası ise nöbetçi Ankara Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açıldı. Özel'in Akar'a hakaret etmeyi alışkanlık haline getirdiği kaydedilen dilekçede, Özel'in 19 Kasım 2018'de bir televizyonun ana haber bülteni ile 17 Aralık 2018'de TBMM Genel Kurul çalışması sırasında Akar hakkında fevkalade ağır hakaret ve iftira mahiyetinde söylemlerde bulunduğu ifade edildi.Özel'in, "hakaret", "iftira", "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarını işlediği kaydedildi. Tazminatın yanı sıra Özel'in "kınanması" ve bu kararın tirajı en büyük iki gazetede yayımlanması talep edildi.