İstanbul Jandarması fırsat vermedi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın yurtdışından yasadışı yollarla temin ettiği yüklü miktardaki uyuşturucu madde Bonzai yapımında hammadde olarak kullanılan Flora 5 isimli sentetik uyuşturucu maddeyi İstanbul ili genelinde irtibatlı olduğu şahıslara satacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Jandarma'dan zehir tacirlerine operasyon! 260 kilo yakalandı

PARAVAN ŞİRKET

Yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüpheli H.İ.K.'nin uyuşturucu maddeyi paravan olarak kurduğu ithalat firması aracılığıyla farklı malzemeler içerisinde zulalayarak Uzakdoğu ülkelerinden Türkiye'ye soktuğu tespit edildi. Şüphelinin Küçükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren şirketinin yurtdışı ithalat kayıtlarını inceleyen ve şirketi yakın takibe alan Jandarma ekipleri, uyuşturucu maddelerin taşındığı aracı belirledi.

Aracı adım adım takip eden Jandarma ekipleri, Eyüp Sultan Mahallesinde bir akaryakıt istasyonu önünde park halinde yakaladı. Detektör köpek Avcı'nın park halindeki araca tepki vermesi üzerine Jandarma ekipleri tarafından araç içerisinde bulunan kasa levye yardımıyla açıldı.

OTO YIKAMA MALZEMELERİYLE KAMUFLE

Kasanın içerisinden kolilenmiş halde çok sayıda oto yıkama malzemesi olduğu gören jandarma ekipleri Avcı'nın oto yıkama malzemesine tepki vermeyeceğini bildiklerinden detaylı aramaya devam etti ve üzerinde 'cam çizik giderici' yazılı kovalar dolusu şüpheli malzeme ele geçirdi. Operasyonda H.İ.K isimli şüpheliyi gözaltına aldı.





Olay yerinde titiz bir çalışmayla işlemlerini sürdüren jandarma ekipleri, ele geçirilen malzemeyi tespit etmek maksadıyla son teknoloji uyuşturucu madde test cihazı kullandı ve malzemenin uyuşturucu türevi olduğunu belirledi.

Araçta yapılan aramalarda, 67 adet beyaz plastik kova içerisinde yaklaşık 260 kilo uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde bulunan kovaların gizlemek maksadıyla kullanılan çok sayıda oto yıkama malzemesi ele geçirildi.

MİLYONLARCA VATANDAŞ ZEHİRLENECEKTİ

Ele geçirilen 260 kilo 5-Fluro maddesini inceleyen jandarma ekipleri bundan tam 260 ton Bonzai elde edilmesinin mümkün olacağı bilgisine ulaştı.

Uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam eden Jandarma ekiplerinin yaptığı bu başarılı operasyonla, İstanbul genelinde başta genç nüfus olmak üzere milyonlarca vatandaş zehirlenmekten kurtuldu. Yakalanan şüpheli H.İ.K. işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.