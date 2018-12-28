HDP’li ilçe başkanının evinden FETÖ’nün yayınları çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla HDP'nin Pazarcık ilçe Başkanı Murat G. gözaltına alındı. Murat G'nin evinde yapılan aramada ise Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı olduğu için KHK ile kapatılan Aksiyon ve Sızıntı dergisi bulundu. Murat G. adliyeye sevk edildi. Ankara'da yürütülen ByLock soruşturması kapsamında aranan FETÖ firarisi Ö.S. (42) ve ağabeyi İzmir'in Çeşme ilçesinde lüks villada yakalandı. Ağabeyine ait lüks villada yakalanan şüphelinin Yunanistan'a kaçmayı planladığı öğrenildi. Zanlının Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nde eğitim uzmanlığından KHK ile ihraç edildiği ve hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi. Operasyonda zanlının ağabeyi Ö.S. de gözaltına aldı. Manisa merkezli 12 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı. FETÖ/PDY'nin Kocaeli'ndeki en etkin isimlerinden biri olan firari işadamı Mehmet Ali Sarı 2 yıl sonra teslim oldu. Sarı'nın emniyette ifadesi alınıyor. Bursa'da gaybubet evlerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında evinde 'sarı yelek' bulunan öğretmen O.Y.'nin de olduğu 13 kişi tutuklandı.