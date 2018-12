Söke CHP İlçe Yönetimi istifa etti

CHP Söke İlçe Başkanı Suat Durukan açıklamasında; "4 Yılı aşkın bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi Söke İlçe Yönetim kurulunda görev yapmış ve bu sürenin son 7 ayını da ilçe başkanı olarak tamamlamış olarak bugün, aynı ekipte mücadele etmiş olmaktan gurur duyduğum arkadaşlarımla birlikte aşağıdaki gerekçelere dayalı olarak CHPi Söke İlçe Yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık görevlerinden istifa ediyorum. Yöneticilik yapmış olduğumuz süre boyunca Söke'de girmiş olduğumuz tüm ilçe kongrelerinde, üç tane genel seçimde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, referandumda partimizi en iyi şekilde temsil etmiş, seçimlerde canla başla çalışmış, alnımızın akıyla Aydın genelinde hep başarılı sonuçlar almış bir Yönetim Kuruluyuz. 31 Mart 2019 yerel seçimleri aday belirleme sürecinde aday adaylarımıza en iyi şartlarda çalışma ortamı yaratmaya, eşit mesafede durmaya gayret gösterdik. Herkesin içinde gönlünden geçen bir aday olması en doğal hakkıdır. Bizlerin de içimizden geçen bir aday muhakkak ki vardı. Bizler yönetici olarak Söke'de en çok oyu alabileceğimiz adayı belirlemeye çalıştık. Bununla ilgili olarak Yönetim Kurulumuz adına adayımız budur diyerek, basın önünde, ya da ulu orta hiç konuşmadık.

Yönetici olduğu dönemde Belediye başkanımız Sayın Süleyman Toyran ile son derece uyumlu çalıştık. Kendisi Belediye başkan adayı olarak gösterilmeyip, Levent Tuncel aday gösterilince, bizlerin adayının Süleyman Toyran olduğu, bu nedenle Levent Tuncel için çalışmayacağımız şeklinde bazı çevrelerce dedikodu üretildi. Bizler bugüne kadar her yerde ve ortamda gerçek partili olduğumuzu hep gösterdik. Bizim için önemli olanın Söke ve Aydın Belediyelerinde CHP bayrağının dalgalanması olduğunu, adayın isminin önemli olmadığını, önemli olanın parti olduğunu sürekli söyledik. Aday belli olduktan sonra İl yöneticilerimiz, Adayımız Levent Tuncel bizlerle görüşüp seçime bizim Yönetimimizde gitmek istediklerini söylediler. Biz de seçimi almak üzere her türlü çalışmayı tüm gücümüzle yapmaya hazır olduğumuzu, çalışma ortamını birlikte oluşturarak seçime birlikte gidebileceğimizi söyledik.

Seçimi kazanmak üzere yapılması gereken bazı şeyler olduğunu, bunlardan birincisinin üzerimize sürekli iftira atan, yönetim kurulumuza hakaretler eden, Büyükşehir imkanlarından yararlanıp bize kin kusan birtakım kişilerin susturulması gerektiğini, aksi halde bunların partiye, Söke, Aydın BŞB seçimlerine olumsuz etki oluşturacaklarını söyledik. Seçimde birlikte ve organize hareket ederek, herkesin yetki alanının belli olduğu, saygı sevgi çerçevesinde bir seçim atmosferi yaratılıp, İl başkanımızın, BŞB Başkan adayımızın da Söke'ye ve bizlere katkı vermeleri, bizleri sahiplenmeleri halinde bizim bu seçimleri, bugüne kadar girip hepsinde başarılı olduğumuz diğer tüm seçimler gibi alacağımızı söyledik. Şartlarımızda, beklentilerimizde karşılıklı görüşerek anlaşıp, birlikte basına resimler, mesajlar vererek çalışmalarımıza başladık. Ancak, bize kin kusan fakat susturulmayan çevrelerce, kongrelerde bize rakip olup karşı cephelerde yer alan çevrelerce, kimsenin boyunduruğuna girmeyen, doğru bildiğini yapan bizlerin, neden sürekli onların görüşlerini almıyoruz, onlar ne dediyse yapmıyoruz diye bu tavırlarımızdan rahatsız olan, kendilerini her şeyden üstün gören yüksek egolu bazı çevrelerce taciz edilmeye devam edilmemize rağmen, seçim her şeyden önemli, bizler partiliyiz önemli olan seçimi almak, biz tecrübeliyiz bu seçimi alırız, kulaklarımızı kötü niyetli boş sözlere tıkayalım dedik bugüne kadar yerimizde durduk. Fakat Aday Levent Tuncel, kendisiyle yaptığımız görüşmelere, anlaşmalara, bizim tüm bu çabamıza ve gayretimize rağmen, 26 ekim Çarşamba günü yapılan Danışma toplantısında Yönetimi sahiplenmemiş, Yöneticiler aleyhinde ve rencide edici şekilde konuşup, kendi aranızda toplanın karar verin demiştir. Bunun üzerine, kendi aramızda toplanıp konuştuk.

Adayın, kendisinden yapmasını özellikle istediğimiz bize saldıran birtakım malum kişileri susturma konusunda etkisiz kaldığının anlaşılması, sahiplenilmemiş bir Yönetim olarak seçime gitmemiz halinde; Seçim sürecinde, seçim sonucunda yaşanacak her türlü olumsuzluğun faturasının hiç hak etmesek dahi bize kesileceğinin, her türlü kazanımda başarıyı kendi hanelerine yazıp bizi saf dışı bırakacaklarının şimdiden belli olmasının anlaşılması sebebiyle, bugünden yolları ayırmanın, Adayın seçim sürecini istediği ekiple, istediği şekilde yürütmesinin önünün açılmasının en doğru karar olacağı görüşünde fikir birliğine varılmış, istifamızın bugün itibariyle verilmesi kararı alınmıştır. Buradan, geride bıraktığımız genel seçimde, önümüzdeki yerel seçim süreçlerinde yaşanan tüm olumsuzlukları CHP Genel merkez yönetimi, Aydın il Yönetimi nezdinde sorgulama ihtiyacı bulunduğunu, yönetim kadrolarından, aday belirleme yöntemine, alınmış sonuçlara kadar her şeyin gözden geçirilmesi gerektiği, demokratik, şeffaf yapılara, liyakat sistemine, kurumsal yapılara geçilmesi gerektiği, başarılının cezalandırılıp, birilerinin adamı olanın yükseldiği yapının kırılması gerektiği eleştirisini yapıp, bugüne kadar kongrelerde bize destek veren, yaşadığımız seçimlerde birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz tüm temiz yürekli, çalışkan, cefakar CHP'li yoldaşlarımıza sonsuz teşekkür eder, bizlerde onların yüreklerinde yer ettiysek bir gün mutlaka bir yerlerde yine buluşacağımızın ümidini taşıdığımı belirtir sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi.



Kadın Kolları Başkanı Nebihat Erten ise 2013 yılından bu yana Söke ve çevresinde yaptıkları çalışmalarda sıkmadık el, girmedik ev bırakmadıklarını belirterek, kadın kolları yönetiminden istifa ettiklerini açıkladı. Bugüne kadar kadın kollarında görev yapan herkese teşekkür ederek saygılarını ifade eden Nebihat Eren,bundan sonra da CHP için çalışacaklarını söyledi.